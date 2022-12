Llevaba tanto tiempo sin llover, que había olvidado lo bonita que se pone la ciudad tras la cortina de agua, el olor a suelo mojado, los garabatos de luces tras los cristales empañados, el peso del paraguas en la mano, la cara de los niños salpicando alegría de los charcos, el peso de más de la ropa empapada, el sonido hipnótico de las gotas contra el suelo, la luz azul de un estallido en el cielo. Llevaba tanto tiempo sin dejarse caer la lluvia por aquí que cada vez teníamos que irnos más lejos en el calendario para encontrar una situación parecida, la sequía estaba haciendo estragos y hacía prever un invierno duro de medidas y mucha más agua tiene que caer para que quede eso en papel mojado.

Es tan grande la sequía acumulada que ni toda la lluvia que está cayendo desde hace una semana ha podido apenas recuperar la mala situación de los embalses y siguen todos muy por debajo de su capacidad, pero al menos cambia la tendencia de tantos meses seguidos sin escuchar el agradable sonido de las gotas repicar contra suelos y cristales y la gente sale a la calle con chubasqueros y paraguas como si visitaran otras ciudades, turismo sin moverse del sitio. Las calles y carreteras se llenan de charcos en una ciudad que no sabe cómo digerir tanta agua tras tanto tiempo implorándola. La lluvia, adaptada a los tiempos, no llega sola ni amansada, sino que se trae el viento muchas veces violento y las incidencias acompañan al temporal en todo su recorrido, provocando destrozos en muchos lugares. Así que mientras por un lado se celebra la visita del agua por otro se lamenta la agresividad de su abrazo. Nunca llueve a gusto de todos, pero la sequía no le gusta a nadie, así que bienvenida sea la lluvia y todos los problemas que la acompañan.