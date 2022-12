Abrigarse o no

Entre las razonables dudas del hombre moderno, quiénes somos, dónde vamos, de dónde venimos, no es menor la que surge estos días en nuestra ciudad: cojo el abrigo o no. El día parece frío si miramos por la ventana. Si la abrimos, comprobamos que llovizna, que el cielo está encapotado, que las nubes lucen preñadas y que el sol está acongojado. Y que es invierno. Sí, pero percibimos también los diecisiete grados, que invitan a un jersey, una camisa gruesa o una americana ligera. Hacerse mayor es que ya nadie nunca te aconseje aquello de «llévate la rebequita». Y en esa hora decisiva, abandonar la morada por la mañana para enfrentarse a la vida, es cuando uno se la juega mentalmente, imaginándose con el abrigo todo el día en la mano. O helado en camisa como un tonto. Como un tonto helado. La duda, que asalta frente al armario pero que acogota cuando uno enfila el pasillo hacia la puerta, puede atenazar o fastidiar el día. Es complicado acertar pero si fuera complicado no seríamos humanos. Ni existiría esta columna, que tal vez versaría sobre lo triste del género humano, incapacitado para errar. No es así. Ya en la calle está la gente que no puede más y necesita lucir el abrigo. Y el jersey de cuello alto y la bufanda y los guantes y el gorro de lana. Todo a la vez. Cueste lo que cueste. No cuesta sangre sudor y lágrimas, solo sudor. Menudo olorcito al regresar a casa. Están también los valientes, con ellos no va el frío. Y las valientes. Con ellas no va el frío. A lo mejor tienen un espíritu legionario o van pertrechados con una invisible camiseta interior térmica. Lo bueno de ir solo por la calle es que cuando ves a unos extranjeros en pantalón corto y camiseta nadie te dice es que figúrate tú el tiempo que hará ahora en Noruega, hombre, a ellos esto les debe parecer verano total. Total. El «total» que no falte. Total, no cuesta nada decirlo. Son dos sílabas y remarcan bien el aserto, lo cierran, lo enfatiza. Lo abrigan incluso. Total.

Nuestra ciudad nos desconcierta en estos días pero no es la única. Las ciudades son también, además de frías o cálidas, estados de ánimo. Ya nos dejó dicho Gómez de la Serna que «Madrid es tener un gabán que abriga mucho y con el que se puede ir tranquilo hasta a los entierros con relente». Mejor ir de fiesta, claro, de comida de empresa, por ejemplo, donde la benignidad meteorológica impide el lucimiento de las mejores galas, tal vez una pelliza de calidad adquirida en grandes almacenes de renombre o quizás una bufanda cara y vistosa que podría dar demasiado bochorno y además quedar manchada de croquetas. De esas al centro para compartir. Siempre frías. Mejor gambas con gabardina.