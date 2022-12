UNA CONA MARINERA

Al no poder usar la ñ en la mayoría de las páginas web, en las redes sociales o en direcciones de correos electrónicos, palabras tan habituales como año, campaña, caña, ceño, moño, ordeñar, pañal, peña, uña, sueño, o la misma España, hay que escribirlas sin su correspondiente ñ y pierden todo su sentido, como mono por moño o panal por pañal, e incluso lo pierden todo, porque España sin la ñ es menos España. Tiene su guasa decir que somos espanoles por no poder decir que somos españoles. Y no me digan que cono sin la ñ es lo mismo que con ella. Vamos, no me digan. Que no es lo mismo decir que mañana por la mañana me voy a tomar unas cañas porque me sale del eso, que decir manana por la manana me voy a tomar unas canas porque me sale del cono. No es lo mismo, claro que no es lo mismo. Me parece que es una coña marinera, pero una coña coña, una señora coña, una coña de toda la vida, y que no nos la quiten, que no es lo mismo estar encoñado que enconado, que no, que no es lo mismo.

Enrique Stuyck Romá. Málaga