Antes del móvil matábamos el aburrimiento observando el entorno e ideábamos actividades que hasta desembocaban en descubrimientos y oficios; las pantallas, gracias a nuestra falta de disciplina, autocontrol y criterio, nos han condenado ahora a matarlo mirándolas y esa necesaria observación está extinguiéndose, resultando presa fácil, física como intelectualmente, por no estar atentos. Esta semana conocimos el caso ‘Catar-gate’ sobre corrupción política de europarlamentarios por aceptar sobornos del gobierno de Catar y posiblemente Marruecos. Por fin pruebas de algo que se intuía con la simple observación, ahora en Europa, pero a ver en qué afecta a ciertas relaciones de Catar/Marruecos con España e incluso Málaga. Estamos cediendo nuestros valores democráticos vendiendo lo que no se debe, o por lucro propio, o prebendas (véase reforma del Gobierno de la malversación-Código Penal), o por ego... Acabaremos acatando nuevos yugos por consentir la egolatría y egoísmo políticos disfrazados de retos e hitos laudables bajo alegatos como el progreso y los derechos universales. Lo cierto es que fondos de inversión, que camuflan las identidades de quienes los manejan como la procedencia de los capitales, están arrasando con inmuebles y comercios. Se permiten guetos en las ciudades, donde imperan otras leyes que no son las propias de nuestro Estado de derecho (y de obligaciones) y ningún político, ningún funcionario se atreve a intervenir; será que no cobran para dar la cara por un trabajo que nunca perderán. Así, para empezar, Málaga debería frenar el proyecto de inversión catarí ‘Hotel Torre-rascacielos del Puerto en Dique de Levante’, porque la observación es previa a la constatación y todo llega. La presunción de inocencia comienza por no hacerse el inocente; necesitamos evitar cuestionables compañías e inversiones… ‘La segunda reconquista’: Movimiento originado en Espala de recuperación democrática frente a la corrupción política, social, ética del S.XXI.