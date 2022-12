El alma de las cosas

Lunes. Facultad de Periodismo. Agustín Rivera me invita (iba a poner incita pero parecería una errata) a dar una charla en su clase, cosa que se va repitiendo anualmente, en diciembre, como un rito, como una costumbre. El reto me inquieta y me estimula a la vez. Los estudiantes preguntan, inquieren y por el aula van entrando el sol de la mañana y palabras sobre grandes del columnismo de antes y de ahora, como Alcántara, Camba, Raúl del Pozo y tantos otros. Los alumnos sonríen cuando les digo que nunca hay que tomarse muy en serio a uno mismo. Lo digo algo serio, lo cual me preocupa seriamente. Rivera quiere un decálogo sobre el columnismo y yo hago lo que puedo. Ve uno a los jóvenes periodistas y no sabe sin tenerles envidia, compadecerlos, invitarlos a un botellín o pedirles consejo. Nos hacemos fotos, firmo algunos libros. De Periodismo, en la Complutense, se decía que era un bar con facultad, pero la de Málaga tampoco está mal, con ambientazo y gentío, murmullo, cervecitas, algarabía incluso. Me meto en mi atasco favorito y aprovecho para repasar mentalmente mi intervención. Y para ponerle pegas. Almuerzo pollo.

Martes. «Amigdalitis vírica. Dos días en casa. Amoxicilina si tengo fiebre». Rafa viene canturreándome su diagnóstico, dictado por el gran pediatra Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos. Llueve fuera. La alegría de no tener compromisos ni nada que hacer en la calle. Hay reservas de películas, chocolate y frutos secos. Todos a salvo, en casa, aunque medicados. Cada alegría tiene su pijama. Miércoles. Las cafeteras poseen alma. La de la mía es un alma despiadada, levantisca, revoltosa, desapacible. Me tomo el aguachirri que sale de ella, dado que hoy ha tenido la decencia de no empujarme a la calle, a un bar. Qué le habré hecho yo a esta cafetera. Me cruzo con los viandantes y trato de adivinar cuántos van como yo, cafeacontecidos. Me viene a la cabeza el título de la columna que Néstor Luján, hace muchos años, publicaba en la contra de un diario barcelonés: ‘Café negro’. Erudito y gastrónomo, novelista tardío, alguien debería publicar una antología de sus artículos. Y comprarme una cafetera. Jueves. El Uber va a tardar más de veinte minutos, así que decidimos prolongar un poco la sobremesa en el Refectorium de la Malagueta, donde hoy tienen unos percebes fantásticos. Habían hecho chivo pero nos decantamos por un pargo al horno. El comedor está bullicioso, lleno, con un público variado que ya a esta hora va inclinándose por los licores. Una chica que promociona una marca de pacharán nos obsequia con un chupito, que me sienta como un besito cálido en la frente. Me da por pensar cuántos sonetos se habrán escrito hoy en la provincia de Soria. Se nos acerca una conocida, presentadora de televisión, hablamos con ella brevemente del último libro de Pere Gimferrer, del que, confieso, he captado en algunos poemas más su musicalidad que sus entrañas. A la noche: tardo más de lo que duraría un capítulo en elegir una serie. Me quedo con el fútbol. Viernes. No sé si comerme un bollo o escribir un editorial. La mañana está estupenda. 2.500 pasos antes de sentarme a desayunar en una alegre zona que no frecuento. Vagos planes para este día libre y de, seguro, tardeo en eclosión. Releo gozando piezas de las que Guillermo Jiménez Smerdou publica cada semana en este periódico. 95 años. En plena forma. Un grande del periodismo. Joven porque no quiere dejar de aprender y de ejercer. Medalla de la Ciudad. Hipermerecida. Me cuentan su brillante y emotivo discurso en el acto de entrega. Gracias y salud, compañero.