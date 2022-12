A deshoras en el despacho, para cambiar... La mente sobrecargada de tráfico. Pensamientos en caravana, yendo y viniendo en todos los sentidos. Neuronas embotelladas tocando el claxon en código Morse. Los semáforos de las ideas y los pensamientos, todos en ámbar. Las ideas y los pensamientos saltándose los semáforos y los discos de stop, sucediéndose y cruzándose y superponiéndose y chocando entre ellos, ellas y elles... atendiendo al científico precepto científico de «maricón el último». Sobre la mesa, a pocos centímetros de mi trackball, un solitario clip llama mi atención desde hace horas. Sin mover un músculo, por si acaso, me pregunto:

–¿De dónde he quitado el clip y por qué no lo he puesto en el «clipario»?

Hasta donde llegan mis entendederas, soy el único que llama «clipario» al habitáculo de los clips. Quizá porque se trate de una rareza incompartible, digo yo. En cualquier caso, mejor «clipario» que recipiente clipero. ¡Dónde va a parar...! Clipero suena a proxeneta de clips.

El clip y yo siempre hemos formado un equipo bien avenido y coordinado para la afrontar las circunstancias. La vena macgiveriana que vive en mí es herencia de la excepcional capacidad de mi señor padre para llevar a cabo trabajos manuales de bricolaje sin herramientas. A don Emilio, le dabas un par de clips y el suficiente tiempo y era capaz de desmontar y volver a montar un submarino atómico, sin mojarse, porque su exacerbado miedo al mar le prohibía nadar.

Don Emilio fue un prodigio del que seguramente bebió el guionista de MacGiver, la serie televisiva de los ochenta del pasado siglo, en la que un señor con un clip era capaz de coordinar airosamente el ataque de la séptima flota. Por cierto, ¿habrá clips con fibra óptica que les permita coordinar sus variopintos oficios en algunos menesteres especializados? Me imagino al Presidente de los EEUU dirigiéndose al héroe:

–MacGiver, tú país te necesita, ven ipso facto con un clip...

Yo descubrí los clips siendo un niño, cuando los clips solo eran simples adminículos para mantener varios papeles unidos sin necesidad de perforarlos. Tengo claro en mi memoria a mi padre en su despacho tecleando a la velocidad del rayo sobre una maquina de calcular Sumco, lo más de lo más entonces. En aquel prodigio de la ingeniería, de más de 12 kg en canal, la tecla «enter» de ahora consistía en una palanca de tracción cuya acción exigía varios meses previos de gimnasio. Toda vez efectuadas las pertinentes operaciones de sumas y restas, las tiras de los cálculos se unían a los albaranes mediante clips, aquellos elementos simples cuya simpleza exigía ser doblemente retorcidos para cumplir plenamente con su función. Desde un una perspectiva suficiente, puede que no haya simpleza más retorcida que la de un clip.

Nada más útil que un clip para abrir los endebles candados de latón de entonces. Ni Arsène Lupin, personaje de Maurice Leblanc, habría tardado menos que yo en solucionar la pérdida de la llave de mi candado usando para la operación un simple clip desclipado. A saber cuántos de los compañeros a los que les enseñé la técnica, inocente entonces, no terminarían convirtiendo el aprendizaje en una profesión en la que implicaran a los candados del prójimo.

El clip como instrumento merece un monumento como reconocimiento oficial de las más altas instancias, por cuanto que pocas o ninguna herramienta tienen las variopintas capacidades del clip como instrumentos de fortuna. Imposible recoger en este artículo la ayuda recibida por los clips a lo largo de mi vida, pero valga una muestra: como solución de fortuna para llaveros, para cremalleras, para cierres de sujetadores, para bajos de pantalones descosidos, para desatoradores de tubos de pegamento, para patillas de gafas destornilladas o como billetero, como sujeta lengüetas de cinturones que nos vienen grandes, como limpiador de espacios pequeños, uñas incluidas, como colgador de figuras navideñas...

Mientras escribo me aparece una nueva función en la que nunca antes reparé:

Que cada ágora política, desde el ayuntamiento más pequeño hasta las cámaras Alta y Baja del Estado doten sus presupuestos de manera que cada representante político disponga permanente de dos clips. El primero de ellos sujeto permanentemente ente sus labios de manera que le sea imposible articular palabra, el segundo para sustituir al primero en caso de pérdida.

Vergonzoso el espectáculo que, in crescendo, estamos protagonizando ante el mundo.