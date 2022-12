Ayer se celebraba en Málaga una acción solidaria que, bajo el título de la Gran Recogida Cofrade, acumulaba toneladas de alimentos para las personas que más lo necesitan.

Término éste del todo ambiguo pero que, gracias a las instituciones sociales de la ciudad y el propio ayuntamiento se canaliza a las decenas de familias que lo pasan francamente mal durante todo el año.

La movilización es ejemplar pues grupos de personas desvinculadas por completo a los circuitos de las entidades sociales y oenegés «al uso» se organizan para desarrollar una acción solidaria que abarca desde la recogida en todos los centros, la centralización y distribución de las donaciones, así como la propia organización del sistema general para el desarrollo de una empresa de esta magnitud.

Medios de comunicación, redes sociales y el boca a boca han servido de tablón en el que proyectar una labor extraordinariamente buena en una época, la que vivimos ahora, donde las individualidades y el egoísmo campan a sus aires mientras la sociedad adormece rodeada de trampantojos.

Y quizá sean este tipo de acciones las que nos deban hacer reflexionar al respecto del valioso entramado que conforman las Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad y sus potentes y valiosos frutos que se traducen en el día a día.

Los cofrades, por darles un nombre rápido y corto, son actualmente uno de los grupos sociales de mayor peso y relevancia en Málaga. Una realidad que, al equipararla con otros grandes movimientos como el deportivo, refleja que va mucho más allá en el alcance y enriquecimiento de nuestra sociedad.

No tiene sentido equiparar, o sí, pero la realidad es que no existe ningún otro movimiento o sector que contribuya tanto al desarrollo de acciones sociales como sucede con las Hermandades y Cofradías a través de sus bolsas de caridad y obras sociales. No existe una corriente asociativa que haga tanto por los demás. Son Iglesia y dentro de ella también se corresponden con el mensaje y la motivación real de todo este mundo.

Pero van más allá. En el ámbito cultural desarrollan una labor patrimonial en diferentes áreas que significan un aumento relevante de la riqueza de Málaga. Desde la producción musical y todo lo que ello conlleva hasta la realización de piezas patrimoniales de gran valor artístico hasta la restauración y rehabilitación de patrimonio histórico de nuestra ciudad con Iglesias y capillas como elementos significativos.

Y sin valorar el objetivo final y más importante, el espiritual, sí se evidencia que en un mundo cada vez más desprendido, sin interés por lo verdaderamente importante y con los valores por los suelos, resulta curioso, esperanzador y muy bueno poder ver cómo existen objetivos cumplidos gracias al trabajo y esfuerzo de hombres y mujeres anónimos bajo el mandato y sello de las Hermanades y Cofradías malagueñas.

Y se comprende entonces la fuerza, la influencia y el empuje que tienen en nuestra ciudad.

Sin ir más lejos, hace pocos días el Centro de Investigación Social Aplicada de la Universidad de Málaga publicaba los resultados de 2022 de la Encuesta Social Malagueña. Un estudio independiente, serio y con resultados del todo interesantes pues conoce la visión de la ciudadanía sobre la realidad social de Málaga, los hábitos sociales de nuestra gente o su opinión sobre temas de actualidad.

En este sentido, y ante la sorpresa de twitter, el proyecto de la torre del puerto cuenta con el apoyo de la ciudadanía según la encuesta. Y eso, en ocasiones, nos hace tener más elementos para generar un criterio formal. Si más del 50% de los encuestados ve positivo o muy positivo este proyecto… igual algo pasa.

Pero lo relevante, para este artículo que yo escribo, son los datos extraordinariamente buenos que reflejan una realidad: Málaga es cofrade.

Casi la mitad de los encuestados asiste como público o participante en alguna de las procesiones de Semana Santa. Es mayoría el público que, en relación a años anteriores, considera que las cosas están iguales o mejor. Un 44% siente un vínculo personal y afectivo hacia alguna Hermandad o Cofradía de Málaga. Un 15% de los encuestados es hermano de cuota de una corporación nazarena y un casi la mitad de los encuestados tienen un familiar en una hermandad.

Son datos sobre los que vale la pena reflexionar pues, quizá, entre la bulla, el griterío y las redes asociales no seamos conscientes de lo mucho que hacen.

La encuesta concluye, en lo que al mundo cofrade se refiere, con la valoración de la Semana Santa en Málaga con datos arrolladores. Los encuestados creen positivo o muy positivo el impacto económico en la ciudad que produce la Semana Santa en un 88,5% de los casos. En el ámbito social en un 83,2%. En el religioso en un 71,7% y en el cultural en un 88%.

¿Alguien tiene esos datos en nuestra ciudad? La encuesta revela cosas que ya sabíamos pero solemos olvidar. Que Málaga entiende bien la Semana Santa y sus Cofradías. Que éstas realizan una labor ejemplar. Siempre mejorable -como todo en la vida- pero que se sitúan a años luz de muchas otras instituciones con pompa y boato pero que, sobre el papel, hacen lo justo. Y lo más importante de todo: Que nuestras Hermandades y Cofradías demuestran, cada vez que así lo consideran, que juntas, unidas y consolidadas en bloque son una corriente social malagueña y andaluza sin competidor.

Es fácil cegarse con los movimientos, las políticas y el menudeo marujil del que se alimentan las redes y todos los interesados en que no suenen músicas generadas desde entidades tan ricas y vivas como ésta. Por eso viene bien recordarlo. Y la encuesta de la UMA ayuda. Especialmente a algo muy importante: A que los cofrades se lo crean. Porque lo valen. Y se merecen saberlo de vez en cuando.

Viva Málaga.