Las expectativas

Aún no he vivido demasiado, solo treinta años, pero siempre he sido muy consciente de que la sociedad, las tradiciones, la gente…esperan cosas de nosotras. Sí, he dicho nosotras, en femenino plural, porque aunque se siga, en ocasiones, negando la mayor, a las mujeres del mundo se nos siguen pidiendo cosas, se sigue esperando que cumplamos ciertos objetivos. No digo con esto que los hombres no tengan también sus propias guerras que luchar, pero yo soy parte de ese nosotras del mundo y como tal, esa es la realidad de la que puedo hablar.

Obviamente, por el contenido del párrafo anterior, es claramente visible que soy feminista. Mujer y feminista son, a mi modo de entender, un todo, no puede existir de ningún modo por separado. El feminismo ha existido desde siempre, pero no es hasta después de la Ilustración (siglos XVIII-XIX) cuando aparece como tal con un libro que escribió la hija de Mary Shelly, Mary Wollstonecraft, que se titula ‘Vinculación de los derechos de la mujer’. Este libro se considera como el origen de la literatura feminista. El feminismo, en cada una de sus olas, siempre busca lo mismo: la justicia social, la equiparación en todos los ámbitos del hombre y la mujer. La aparición de este movimiento de mujeres y del libro de Mary al albur de la Ilustración fue la respuesta de aquellas mujeres a la negativa de la sociedad de la época a reconocerlas ciudadanas y poseedoras de derechos (como sí habían sido considerados los hombres). Las mujeres, cansadas de la negativa del mundo a reconocerlas como parte activa del mismo, decidieron organizarse y luchar por sus derechos, que no son otros que los derechos humanos.

A día de hoy, en los países que solemos llamar «desarrollados», pongo desarrollados entre comillas porque creo que todas las formas de medida que tienen como objetivo medir a la humanidad, en cualquiera de sus facetas, es siempre subjetiva y no nos aporta toda la información necesaria, hemos andado un gran camino en la equiparación de derechos entre hombres y mujeres. Eso está bien es la senda que hay que transitar.

Pero este artículo no va sobre los derechos humanos, va sobre las expectativas. Ya lo decía Tino Tovar en su comparsa de 2016, ‘El creador’ «… y ten estudios y cuida esos kilos de más y ten trabajo y no seas mala madre». Y yo añadiría y no tengas un carácter fuerte y no elijas no tener hijos y no escojas tu propio camino sin seguir el de nadie y no escribas tu mundo y no te saltes el guion social.

Será porque prefiero los camiones y las barbies, que me visto de negro y odio los tacones y las joyas y el maquillaje y las conversaciones banales y la moda y que no me asusta decepcionar a esa sociedad que presiona a las mujeres sin saber siquiera por qué las presiona.