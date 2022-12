Regalos y regates

Ha terminado el Mundial de Qatar, pero no la polémica que ha envuelto la competición durante todas sus jornadas, a todo lo que se sabía antes de que se celebrara el campeonato sobre las muertes de los trabajadores que construyeron los estadios o la falta de libertad general o particular, se le ha sumado ahora la noticia de la corrupción que ha salpicado de lleno al Parlamento Europeo; parece que la atracción por el dinero fácil por parte de los políticos no tiene denominación de origen y se da en cualquier idioma, la codicia es internacional.

Y es que por lo visto hubo quien quiso celebrar la Navidad antes de tiempo y aceptó lo que se le regalaba a cambio de a saber qué prebendas, lavar la imagen de un país con dinero negro: toda una declaración de intenciones. Y es que nada se regala gratuitamente, a no ser que se regale a un niño que entonces tal vez basta sólo la sonrisa e ilusión que te devuelven sin ni darse cuenta. La sonrisa de alivio de Messi y la ilusión de todo el equipo al ganar el Mundial el pasado domingo también fue un regalo para muchos y repartió alegría por toda Argentina, que falta les hace, y por un momento todos los aficionados se sintieron como niños, no hay otra forma de celebrar algo que uno no gana que dejarse llevar por ese niño que llevamos todos dentro. Las celebraciones continuarán todavía unos cuantos días y la alegría -cada vez más madura- seguro que se asienta y se alarga durante años, lo mismo la tienen que estirar otros 36. Lo que también se alarga durante años es la renovación del Consejo General del Poder Judicial en España; es difícil renunciar a un poder cuando es el único que tienes. La política cada vez se parece más al fútbol, todo es pasión sin argumento.