Algún día se recordará el año en que dimitieron las estaciones y el invierno comenzó con una breve primavera seguida de un largo verano al que sucedió un brevísimo otoño de dos semanas, mellizo de la primavera, y vuelta a empezar. Aparecerá en eso que antes llamábamos «los anales», y que ya no están de moda y por eso nadie los recuerda. Han dicho los expertos, que siempre están diciendo cosas terribles, que este ha sido el año más cálido desde que se tienen datos, que al parecer es desde 1961, y algunos dicen que se puede afirmar que se trata del más cálido desde hace más de un siglo.

Escribo de estas cosas en la primera mañana de invierno, la mañana inmediata a la noche más larga, la del solsticio. Alguna vez escribí que en medio de la noche parece imposible el día, como en mitad del día parece imposible la noche. Pero ahí están, siempre, en dual alternancia, como todo en el universo.

La primera mañana de invierno ha amanecido oliendo a jazmines. Sigue florecido el que tengo sembrado en la puerta de mi casa, donde un mirlo está empicado en saludar el alba con su canción. Se posa en las ramas más altas, en las que dan hacia dentro de la valla, y desde ahí recibe al sol como si fuesen dos compadres que se alegran de reencontrarse. Luego, ya con las primeras luces rompiendo las sombras, levanta el vuelo se va a sus quehaceres, que a saber cuáles serán los quehaceres de un mirlo. Sé que es un macho porque tiene el plumaje nocturnamente azabache y el pico de un naranja reluciente de sol temprano.

No saben ni el jazmín ni el mirlo que es invierno, ni que acaban de atravesar las sombras de la noche más larga, ni que durante tres días el sol parecerá quieto para luego ir ganando la batalla a lo oscuro, recobrando minutos de luz hasta que las tardes se hagan eternas y el mar vuelva a ser de los chiquillos. No, estoy seguro de que no lo saben. Ni al mirlo ni al jazmín les gusta contar el tiempo. No miden los días ni las noches, como hacemos los humanos intentando entenderlo todo sin conseguirlo jamás, porque hay siempre un trozo de misterio al que no alcanzamos.

No hace tanto tiempo, incluso en este sur que habito y que me habita, solía hacer frío por estas fechas. Recuerdo nítidamente un abriguito gris de espiguilla y un gorrito de lana azul que me tejió mi madre y que aún conservo. Acababan de darnos las vacaciones en la escuela y la Navidad era un empacho de ilusiones que no sabíamos digerir. Todo se nos iba en prisas porque llegara la Nochebuena, la Cabalgata, la noche de Reyes. Nadie nos avisó de que acabaríamos pidiendo, por todo regalo, un poco de frío con el que abrigar la memoria.