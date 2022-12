El Exorcista III

Joaquín Leguina a la calle. Habrase visto, pensar con su sola cabeza y salirse de la fila. Así se empieza y después pasa lo que pasa. Eso sí, en la rue no estará solo, se encontrará etarras liberados -algunos, asesinos de socialistas-, violadores recién salidos de prisión, sediciosos que volverán a las andadas, corruptos excarcelados, malversadores recién contentos… La calle no era de Fraga, es de todos, también de los que la derecha predica que deberían estar en la trena. No se dirá que Marlasca, Sisí y compañía no practican el amor fraterno y quieren el bien de toda la comunidad, incluida la reclusa. Así se construye una sociedad plural, de todos, inclusiva, no solo de unos pocos, que encima se creen mejores porque no han matado a nadie, o no han violado o robado dinero público.

Y hay que decirlo muy clarito, quieren un golpe de Estado, lo intentan siempre que pueden, ¿cuál será el próximo?, ahora ha sido con togas, ¿y mañana? Han desempolvado la epístola satírica al Conde Duque, ¿no ha de haber un espíritu valiente?... Pero no saben de lo que somos capaces para que no maniaten el Parlamento... Hemos cumplido 143 años, así que tenemos experiencia. Nosotros damos la cara, no seguimos a Descartes, que dijo aquello de que vive bien quien se esconde bien, no, esos no somos nosotros. Estamos más bien con Kafka, que escribió que la mentira podría convertirse, fácilmente, en el orden del mundo, si no estuviéramos nosotros, claro. Que se lo pregunten a los socialistas del Parlamento andaluz que le han espetado a Sanz si dormía tranquilo mandando a la cárcel a un inocente como Griñán. Y le responden que no es inocente, y se atreven a citar una sentencia, ¡pero si no se llevó un euro a su casa! Ya se sabe que una forma de exorcizar la realidad es falsearla.

Mira, hemos venido para cambiar las cosas. Así, por ejemplo, cambiamos los nombres para modernizar el lenguaje. El Gobierno califica ahora a las familias numerosas como «familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza», ¿no está mejor?, y se atreven a llamarnos cursis y otros tópicos. Y la última es que se empeñan en denunciar que no hay estadísticas oficiales del número de madres que cada año asesinan a sus hijos. Pero ¿para qué quieren los datos?, ¿para utilizarlos contra el Gobierno? La única referencia a filicidios es la del Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y solo se recogen los niños asesinados por sus padres (varones), nada de cifras de asesinas, que las gentes sencillas pueden confundirse. Y esos, que sabemos que los hay, que tienen la insana costumbre de llevar un recuento hemerográfico que se atengan a las consecuencias… Se atreven a decir que en 2022, y hasta la fecha, el número de padres y madres asesinas de sus hijos es de dos por cada parte, eso sin contar a las madres que se deshacen de sus bebés nada más nacer… ¿y a dónde quieren llegar? Solo es posible que los hombres, algunos, por supuesto, sean los asesinos, y punto.

Pero, vamos, hemos aprendido la lección, modificamos las leyes que haya que modificar y acabamos con los malditos bloqueos, y los jueces firmes, no se van a sustraer al poder que emana de las urnas, estos sí que son independentistas, no los catalanes a los que con mala intención llaman golpistas. Los golpes de Estado siempre los dan los mismos, la derecha, no fuimos nosotros en Asturias en 1934, de eso nada. Y te digo otra cosa, vamos a ganar de nuevo el próximo año y se van a tener que aguantar. Esta mayoría de progreso que hemos puesto en marcha tiene futuro, por lo menos hasta el referéndum, si después se van… pues otros vendrán. Además, alguien tiene que decidir quién dice la verdad y quién no y propala fake news. Es el Gobierno el que tiene esa responsabilidad, por eso queremos unos minutos en el telediario, no va a ser cada españolito particularmente quien decida, eso no sería sostenible.

Lope de Vega no tuvo dudas:

La muerte para aquél será terrible

con cuya vida acaba su memoria,

no para aquél cuya alabanza y gloria

con la muerte morir es imposible.

Sueño es la muerte y paso irremisible,

que en nuestra universal humana historia

pasó con felicísima victoria

un hombre que fue dios incorruptible.