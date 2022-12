Factor Alberto Díaz

El pasado martes jugó el Unicaja su último partido de la primera fase de la BCL, la competición europea en la que está participando nuestro equipo. La marcha hasta ahora en Europa estaba siendo inmejorable: único club de toda la competición que contaba sus partidos como victorias y se presentaba a este choque sabiéndose ya clasificado para la siguiente fase como primero del grupo en el que estaba encuadrado.

Este es el motivo por el que algunos pensaban que el Unicaja no se jugaba nada en ese choque del martes, frente a un equipo italiano, el Dinamo Sassari, que todavía tenía opciones de clasificarse si ganaba en Málaga y perdía Paok en su visita a la cancha del Dijon francés. Si no se producían ninguna de estas dos circunstancias, los italianos acabarían últimos clasificados de este grupo que Unicaja ha liderado desde la primera jornada, porque era claramente el mejor equipo.

Ahí empezó a fraguarse un tremendo error, pensar que Unicaja no se jugaba nada en ese partido, que el resultado daba igual y que el partido era un mero trámite. No estoy de acuerdo con esa aseveración. Una escuadra siempre se juega mucho, aunque no haya nada en juego clasificatoriamente. Por medio está el prestigio de una entidad como Unicaja, que lleva no sé cuántos años siendo, si no el mejor, de los mejores patrocinadores de Europa. Después está el respeto por el trabajo de uno mismo. Es tan cierto que es muy difícil alcanzar y mantener el nivel de juego, actitud y energía que tiene el equipo de Ibon Navarro, como que es muy fácil tirar todo este trabajo por la borda en cuanto la mentalidad no sea la adecuada. Pero también es muy importante, y hay que tener siempre presente, que tú tienes una responsabilidad como equipo ante la afición, esa afición que fue al Carpena a verte jugar sin importarle que el partido se disputase en fecha tan señalada por las vacaciones navideñas, ni por ser tan tarde. También a esa afición que vio el partido por la televisión porque no pudo desplazarse al Carpena. O a los que, simplemente, no pudieron ver el partido porque tenían otros compromisos pero que llenan las gradas del palacio cuando se les necesita.

Ahora que estás construyendo algo muy bonito, que el equipo transmite cosas que llegan, que parece que poco a poco se está posicionando a Unicaja en ese lugar del baloncesto nacional que jamás debió dejar, debes saber que hay muchos chicos y chicas que juegan al baloncesto y que están muy pendientes de lo que haces. Que eres una imagen para ellos y que no les puedes fallar.

Pues todo esto parece que se olvidó el pasado martes en la segunda parte. El equipo se dejó ir, se desconectó. Esa energía con la que suele jugar desapareció y el nivel de intensidad se igualó al del rival, que sí se tomó el partido mucho más en serio. El Unicaja se dejó remontar la ventaja que alcanzó en los primeros dos cuartos y le dio la oportunidad a los italianos de que pensaran que podían llevarse la victoria de Málaga, algo que solo había logrado hasta la fecha el Real Madrid.

La defensa se debilitó, aparecieron errores en algunas situaciones. Ibon Navarro lo intentó todo. Rotó al equipo, le exigió desde la banda a aquellos jugadores que parecían desaparecidos, gastó tiempos muertos... Pero el equipo se desenchufó del partido. Pareció tener presente que para la clasificación el partido no valía y se olvidó de todas las razones por las que cualquier partido tiene mucha importancia para un equipo como el Unicaja.

Y cuando pasan estas cosas, cuando el equipo baja la intensidad y la concentración defensiva, siempre aparece Alberto Díaz para elevar ese nivel, para liderar al equipo desde la defensa y ser capaz de cambiar el partido. Pero es que Alberto no estaba convocado para este partido. Nuestro as de la baraja descansaba por algún problema físico, seguro sin importancia, pero que necesitaba de minimizar esfuerzos. Y esto, que puede volver a pasar porque los jugadores se pueden lesionar, te demuestra de la importancia que tiene nuestro capitán.

Él desde la defensa domina el juego y es capaz de ganar un encuentro con alguna acción, como ya hemos visto muchas veces. Pero lo más importante es que ver defender a Alberto contagia al resto de compañeros. No hay nadie que no intente defender al máximo nivel cuando está viendo dónde pone el culo el pelirrojo cuando presiona al hombre con balón en uno contra uno.

Lo importante del partido de martes es que el equipo aprenda la lección. Aquí no hay posibilidad de relajación ni hay duelo en el que no haya nada en juego. Por respeto a la entidad, a la afición y a ellos mismos. Solo así veremos nuevamente al Unicaja donde merece estar.