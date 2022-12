Como una forma de vida, deporte al fin y al cabo

No es lunes, aunque ayer lo pareciera. Hasta vengo excepcionalmente en miércoles a esta cita periódica que suele venir tras los domingos. Hay semanas menguantes, como personas que se estremecen y se dejan centímetros a su paso. Nos dejamos estatura con el paso de las décadas, de los contratiempos deportivos o qué sé yo. Sólo sé que no se nada. Y que hoy no es lunes. Ni siquiera martes. Cosas de las fiestas, que no de estos excesos navideños.

Es semana menguante en un año a punto de desaparecer. Qué cosas. Es tiempo de balances y de propósitos. Análisis y planes a 12 meses vista que, en tiempos tan fugaces, debieran hacerse a 60 días. Hasta hace bien poco nada era más viejo que el diario de la víspera. La novedad se desvanece ahora en un abrir y cerrar de ojos. Todo envejece y mengua en cuestión de horas, a golpe de clic.

No tienes tiempo de digerir. Ni lo bueno ni lo malo. Y así te va. O así te fue. Porque lo que va ya es pasado. Ya ha pasado. La inmediatez en su máxima expresión. Al menos hasta hoy. Que la inmediatez absoluta aún está por ver. Se viene la inteligencia artificial. El cerebro ortopédico que analice por ti.

Primero menguó la memoria. Google reemplazó las búsquedas en los pliegues de tu corteza o en la enciclopedia del salón. Ahora viene la materia gris. El algoritmo pensará por ti, decidirá por ti y te alejará de los sentimientos más básicos. Tiempos tan individualistas como insensibles. Si es que te queda tiempo.

Que sí, que esto va de deporte. Deporte como forma de vida, como forma de entretenimiento. Deporte al fin y al cabo. Como el de la Grecia antigua, como el del ideal olímpico de hace más de un siglo. Deporte en mayúscula. Hasta que audiencias y petrodólares impusieron su ley. Hicieron menguar el espíritu olímpico.

No sé ustedes, pero yo me siento en agosto. Deseas unas fiestas felices y te dan ganas de Cartojal. De feria. Verano en invierno y Mundial de fútbol en otoño. Camiseta corta a 23 grados. Chapuzón para refrescar la resaca de Nochebuena. Mantecados con mojitos a la orilla del mar. Ya huele a espetos.

Eres leyenda, te dicen. Y el peligro es que te lo creas. Las marcas están para batirlas. Para dejar paso a nuevas marcas, a nuevas leyendas. Gusto de expresar que el éxito se basa en hacer lo que verdaderamente te gusta. En sentirte en paz contigo mismo. Lo demás es menguar en los tiempos de mercadotecnia.

Muchos deportistas debieran ser conscientes de que, como dicta el tan sabio refranero, más vale caer en gracia que ser gracioso. Hay plusmarcas que trufadas de actuaciones ejemplares quedan manchadas, a veces de manera definitiva, por inoportunas salidas de tono.

Miren por ejemplo lo mucho que ha dado de sí el triunfo mundialista de Argentina, manchado por comportamientos antideportivos y algún gesto obsceno. Como en el amor, las casualidades/causalidades pueden pesar más que los méritos. La ventaja de aquel que por lo general causa buena impresión es difícil de cuantificar. A veces te otorga un marcador favorable sin pisar siquiera el césped.

Luego está la presión escénica. Ese miedo que a base de tablas desaparece. Aunque cuidado, ya leyenda puedes considerarte sabio y ser capaz de dar consejos a tu audiencia sin reparar en lo básico. Salir al escenario y expresar que no hay nada más valioso que invertir en agua potable (Omar Montes dixit).

Cuentas con la ventaja de la fugacidad, sí. Para lo bueno y para lo malo. Ya no hay errores para siempre. Tanto en el deporte (que se lo digan a Isco), como en la música. Montes se confundió, además, al decir que sólo un tercio del agua del planeta es potable, cuando en realidad lo es el 0,025%. Infinitamente más escasa de lo que creía. Y un tercio del globo (los otros dos son mares) lo que ocupa la tierra firme. Tierra que no agua, al fin y al cabo.

El Costa del Sol Málaga le pone el broche a un 2022 histórico en Valladolid. En el día de los Santos Inocentes, el miércoles 28, las panteras visitan Huerta del Rey. La Liga Guerreras Iberdrola aterriza en mitad de la Navidad, en una de las novedades para esta temporada. Duelo de mucho nivel frente al Caja Rural Aula Valladolid, un equipo que siempre se hace fuerte como local. Las malagueñas tienen la posibilidad de cerrar el año como terceras en caso de triunfo. Una bonita oportunidad también para cortar esta dinámica de dos derrotas.

Hay un nombre propio para este encuentro, que no es otro que el de Elena Cuadrado. La palentina estuvo un lustro en el equipo vallisoletano, con el que debutó en División de Honor, y se medirá por primera vez a ellos en la élite. «Va a ser un partido muy especial, han sido muchos años entrenando y jugando en Huerta del Rey con toda la gente que me ha acogido allí. Siempre va a ser un campo muy especial, pero eso no puede influir en el trabajo que estamos haciendo durante toda la temporada y en el partido que tenemos que sacar», asegura la joven, que quiere dejar los sentimientos a un lado en el 40×20: «Habrá algunos nervios al principio, pero no puedo dejar que eso me juegue en contra. Tengo que estar muy centrada».

Las de Suso Gallardo tienen la necesidad de volver a la senda de la victoria para empezar el 2023 entre los tres mejores. El nuevo formato ofrece algo más de margen, pero no hay que perder el paso porque el factor pista en el play off es fundamental. «Todo el equipo está concienciado de la importancia de estos dos puntos ya que venimos de perder en Gijón. Aunque el Aula no esté entre los primeros siempre da mucha guerra y en Huerta del Rey se hacen muy fuertes. Creo que tenemos que salir muy concentradas y muy serias en el trabajo y no darles ni una oportunidad para que se pongan por encima», analiza la internacional española.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Peñas marcha en sexto lugar y pese a haber vivido un verano de reestructuración sigue siendo competitivo con jugadoras como María O’Mullony. La cuarta máxima goleadora de la categoría. «El Aula es un equipo que todas las temporadas es muy constante y trabaja duro. Luego se ve reflejado con el paso de las jornadas. En Valladolid es muy complicado sacar los dos puntos, puede pasar cualquier cosa, ganaron el otro día al Rocasa Gran Canaria. La clave va a ser estar muy serias en defensa, cosa que la última jornada no estuvimos, y estar muy atentas a su contraataque porque les gusta mucho correr y nos pueden hacer mucho daño si no replegamos bien», finaliza Cuadrado.

Este curso aún no ha ganado nadie en Huerta del Rey, lo que da alcance de la dificultad de la empresa para las panteras. Dos puntos importantes para recuperar la sonrisa y alzar el vuelo. El reto de ponerle el broche a un 2022 mágico para el Costa del Sol Málaga.