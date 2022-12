Emociones, tiempo y cosas

Soy una persona precavida, anticipativa incluso. Esta forma mía de ser me ha traído muchos problemas pero, al final del día, me da mayor perspectiva de las posibilidades a mi alcance. Aún así, aún yendo siempre cuatro jugadas por delante del resto, en ocasiones la vida me sorprende. Alguien hace algo que no tenía previsto y todo empieza a descuadrarse.

Así me encuentro ahora, en un descuadre de tiempo, de espacio, de cosas y de emociones. Un descuadre que no sé si puedo o si quiero arreglar. Se suele decir que si dejas de observar tus problemas tienden a ordenarse solos. Este no es mi caso, puedo dejar de observar mis problemas pero me seguirán esperando cuando vuelva a mirarlos al cabo de un tiempo.

La cuestión es que me encuentro desubicada ante mi incapacidad de aceptar que hay quienes optan por no afrontar nunca las consecuencias de sus actos, sobre todo cuando dichas consecuencias recaen sobre otro. Aunque comprendo que es muy fácil decidir sobre la vida de otro cuando es el otro quien pierde.

Pero en este artículo yo quería hablar un poco de las pérdidas, porque supongo que no seré la única que echa de menos a los que ya no están. El sentimiento de pérdida es algo confuso y que también me desubica, no importa cuánto intentes anticiparte a la marcha de alguien, siempre va a pillarte de improviso. Siempre vas a tener esas emociones enfrentadas que se pelean entre ellas, la rabia, la ira, la frustración y por último la pena, eso que los psicólogos llaman las fases del duelo y que te hacen indeciso ante una situación tan caótica como es perder a alguien que quieres.

El amor siempre me ha costado un poco, siempre ha sido una realidad que se me ha escapado por su sencillez. Me gusta enredarme en las formas del mundo que me son más complicadas. Aún así, he perdido y ese vacío absurdo que me genera cada ausencia me sobrecoge siempre como si fuera la primera vez que lo sentí. Es por esto que me refugio en pequeños objetos que hacen que el tiempo pase más despacio y todo sea, al menos por un momento, en la forma en que debiera ser.

Guardo de mi bisabuela unos puzzles y unos tebeos, con los que jugábamos juntas mientras crecí, y una foto suya; de mi abuela, su viejo jersey de tortugas, unos pendientes y su pulsera favorita; de mi abuelo, la pasión por el mar, el amor por los dulces y un gusto adquirido por los caramelos de menta; de mi otro abuelo, su viejo coche, un llavero, mantas y un edredón que, todavía, consigue hacerme sentir en casa.