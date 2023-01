A pesar de que la mayoría de estudios aseguran que el cerebro sufre un considerable deterioro a partir de una determinada edad, no estoy tan seguro de que sea así siempre ni de que la mente tenga que envejecer también en la misma medida, porque el paso del tiempo no afecta de la misma forma a todas las personas en lo que se refiere a las capacidades intelectuales. Sinceramente creo que no somos conscientes de nuestras capacidades mentales por lo que muy probablemente no sepamos aprovecharla convenientemente, o bien por falta de entrenamiento, de información o del conocimiento necesario. Si supiéramos, de verdad, el poder de la mente, nos sorprenderíamos y podríamos emplearla más y mejor orientada. Algo bien distinto es la mentalidad, que es la capacidad de pensar, de enjuiciar y de actuar, una facultad que puede evolucionar en positivo o en negativo con el paso de los años, lo que significa que puede rejuvenecer o envejecer según que se adapte o no a su propio tiempo. Según estas consideraciones tanto el cerebro, como la mente y la mentalidad, acusan el paso del tiempo pero su envejecimiento es dispar y se produce de manera distinta en cada individuo, y, en consecuencia, su envejecimiento.

Enrique Stuyck Romá

Málaga

LAS HERMANITAS DE LOS POBRES Y LA POESÍA

La Asociación de Consumidores San Jorge de Zaragoza invitó a Mª José Castejón, a Pilar Hernandis y a mí a dar un recital de poesía el día 22 de diciembre en la residencia de ancianos de Las Hermanitas de los Pobres. Cuando su presidente, Vicente Rech, me lo propuso, me sentí hondamente honrado al haber sido elegido entre tantos poetas como hay en Zaragoza para llevar la tea del sosiego, del amor y de la sonrisa, a nuestros queridos y respetados mayores. Sin pensármelo un segundo, le dije que sí y le di las gracias por la confianza depositada en mí. De lo que tengo, escogí aquellas poesías que se prestan más a la interpretación. Y una vez allí, le eché todas las ganas para hacer vibrar de emoción a los ancianos. La verdad es que, por sus caras, se notaba que las personas allí congregadas estaban disfrutando del recital y eso me daba más alas. Incluso hubo una señora de entre el público que se animó a recitar de memoria una sentida poesía dedicada a su nieta fallecida hacía mucho tiempo. En fin, la verdad es que me sentí muy satisfecho de haber participado en el recital y por ello, desde estas líneas quiero agradecer a la residencia de Las Hermanitas de los Pobres el honor que nos hizo al abrirnos las puertas de su casa y de su corazón.

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga