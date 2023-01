El último día

Lunes. Siempre me ha llamado la atención eso de que «hay que vivir cada día como si fuera el último». Pues anda que si yo viviera un día como si fuera el último iba a ser el último pero de verdad. Estoy de acuerdo con la filosofía de fondo: vivir a tope, aprovechar el momento, bla, bla, pero ese éxtasis de incitación al todo (con una foto de un té y un yogur desnatado, por ejemplo) parece tontuna. Todo esto no viene a cuento de nada pero al diarista a veces se le cuelan en la cabeza las reflexiones de aquí y allá y ha de meterlas aquí por ver si el lector las verifica o repudia. Me da por comprar vinagre de manzana. La tarde de este lunes festivo se ha quedado redonda, agradable. Tal vez, como dijera Leopoldo Lugones, es una tarde en la que «No acaban de decir hasta mañana, locas de inmensidad, las golondrinas».

Martes. Encuentro casual con Daniel Pérez. No es el único. No es el único encuentro. El secretario provincial de los socialistas está, como media ciudad, en el grande de los grandes almacenes, igual que uno. A ver si adquirimos regalos si es que con las colas y el gentío nos da tiempo. Charlamos un rato. Intercambiamos informaciones, me comenta lo apretado de su agenda estos días, una visita de Juan Espadas, actos diversos. Tras las felicitaciones, ellos marchan hacia el textil y nosotros para el supermercado. Mirando lo comprado y gastado elucubro sobre lo que Pérez habrá adquirido. Lo veo en forma.

Miércoles. The Bear, en Disney +. Capítulos cortos. Una temporada. Un cocinero de élite con más problemas que un pez en el Sáhara se hace cargo de un restaurante hipercutre en Chicago tras la muerte (misteriosa) de su hermano. La serie tiene mucho ritmo, intriga bien dosificada y una buena interpretación de Jeremy Allen White. Pienso en lo inconsciente que a veces es uno, sentado en un establecimiento para comer o almorzar, del estado en el que puede estar la cocina del sitio. Y el que hace de comer. También cavilo sobre la eterna lucha de clases entre, un poner, los espaguetis con tomate y la vieira en tempura con salsa de cangrejo en su punto, tirabeques y tunos de Compostela al vapor con floripondios y habas en escabeche. La serie es eso y mucho más. Y muchos gritos en la cocina. Después de ver dos capítulos me da por entrar en la mía. El jamón y el queso han vuelto a enrollarse.

Jueves. El mundo de los campamentos infantiles. Yo me iría a uno de filatelia o de literatura decimonónica. Mi sobrina, Noa, viene de uno de equitación y Rafa de uno dedicado al fútbol. Llegan molidos pero alegres y con ganas de influir en el pedido que hacemos los adultos, Asador Viñolo. De pronto, la mesa es un festival de atún de Barbate, espárragos plancha, encurtidos y salsas. Pronto llegará la carne, la plancha para ir haciéndola y la algarabía, el brindis y las ganas de pasarlo bien. La Navidad es un crío dando risotadas. Alguien con cierto parecido a Vicente del Bosque comenta en una mesa cercana que los chavales de ahora están enganchados al móvil. Lo dice mirando el móvil y, por tanto, tomando la copa de vino que no es la suya. Noa y Rafa se han desenganchado del móvil momentáneamente, gracias al chuletón, a la gracia de hacer ellos mismos que el trozo esté muy o poco hecho. Vete tú a saber si no hemos dado con la clave contra el enganche a las pantallas. Noa, guapa y rubísima, me comenta qué le va a pedir a los reyes, cómo le va en el cole y que quiere otra Fanta. Que cuando estemos peor estemos como ahora.

Viernes. Qué delicioso, erudito pero entretenido libro le han dedicado a las palabras Elena Cianca y Soledad Puértolas en Anagrama ‘Alma, nostalgia, armonía y otros relatos’. No sé, no sé, qué palabra enterraría yo para siempre...