Muchos grandes escritores, médicos, científicos, profesores y grandes hombres y mujeres de la historia se dieron cuenta a lo largo de sus vidas que el sentido de su existencia en nuestro mundo no era acumular bienes materiales, popularidad, éxito personal para alimentar sus egos o sabiduría para ser superiores a los demás y ese momento casi siempre tuvo que ver con algún acontecimiento duro en su evolución vital. Un ejemplo muy claro de ello es el famosísimo y admiradísimo Doctor Cavadas , durante muchos años de su vida tuvo un enorme éxito personal como cirujano plástico y acumuló una gran cantidad de dinero por su trabajo, sin embargo un viaje a otro país muy pobre le hizo darse cuenta de que su objetivo y sentido en la vida no era acumular dinero y posesiones, ya que le dio durante un tiempo por comprarse muchos coches de lujo y otros bienes materiales y aún así teniendo todo lo material, sentía un vacío existencial lo que le llevó a viajar a muchos países pobres poniendo dinero de su bolsillo para operar a niños y adultos de enfermedades o deformidades que en sus países eran inoperables por causa de falta de recursos médicos, higiénicos y económicos. Hoy en día posee un listado enorme de intervenciones quirúrgicas que han dado una nueva esperanza de vida y de calidad de la misma a muchísimas personas del mundo y a sus seres queridos. Es un ejemplo similar al que los budistas ponen cuando se refieren al maestro ascendido Buda quién fue un noble muy rico que cambió su estatus de riquezas y comodidades por una vida totalmente austera, de meditación, de comprensión y de ayuda al prójimo. Pues bien ¿Qué tienen todas estas aseveraciones anteriores que ver con la educación? Todos sabemos que hoy día vivimos en un mundo bastante dominado por el materialismo, el egocentrismo, el miedo a hacerse viejo y la búsqueda de la eterna juventud, cuando todos sabemos que por ley de vida nacemos, crecemos, envejecemos y luego nos llega la hora de terminar nuestras vidas y esto es igual para todos sin excepción alguna. Se han hecho estudios científicos y estadísticos con encuestas muy interesantes y la conclusión tras preguntar a muchísimas personas y muy diversas ha sido que lo que hace más feliz a los seres humanos es compartir con los seres queridos y poder ayudar a los demás. ¿Y por qué ocurre esto? Yo tengo mi particular manera de ver este tema. Ocurre porque nosotros existimos en función de los demás ya que el ser humano sino existieran otros seres humanos no sabría quién es y por consiguiente ayudar a otras personas es lo más satisfactorio y reconfortante que puede hacer cualquiera en su vida. Desde mi punto de vista la ayuda a veces es ingrata pues se puede volver en contra de uno, pero si la voluntad por dar ayuda es noble siempre merece la pena correr ese riesgo. Las personas que en su vida se han dedicado a la ayuda han estado muy llenos y no les ha dado tanto tiempo a pensar en sus problemas personales, ya que tenían a otros por los que preocuparse y dedicar sus vidas. Esto puede parecer predicar en el desierto en la sociedad actual, pero quizá sea un sinónimo de lo que muchas corrientes espirituales llaman «El despertar». Cuando nos marchamos de este mundo no nos llevamos nada material, solamente nos llevamos nuestras buenas acciones hacia los demás y la ayuda desinteresada que hayamos podido dar al prójimo, ésa es nuestra verdadera herencia y no otra. En la educación es fundamental hacer ver al niño y al adolescente que pasan por períodos muy egocéntricos en los que todo se centra en ellos mismos y que es vital socializar, prestar ayuda, ser solidarios y comprender y empatizar con los demás, por eso es tan importante el trabajo cooperativo, por parejas y los proyectos de trabajo en grupo, porque hacen ver a los estudiantes la importancia de poder cooperar, de poder intercambiar y de ser capaces de echarle una mano al otro. La educación tanto en las escuelas como en casa, debe tener unos valores y uno de los más importantes es tener en cuenta los sentimientos, emociones y necesidades del resto de los compañeros/as para luego poder evolucionar en el mundo del trabajo, de la familia, las amistades y de la sociedad en general de una manera positiva y tolerante, de este modo conseguiremos tener un mundo más pacífico y comprensivo y no basado tanto en el tener, ser superior y materialista. Jesús