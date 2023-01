Estoy estoy intentando aprender a conocerme y llevo ya varios años de práctica pero no hay manera. No hay manera de controlar mis impulsos, de evitar reacciones poco amables a las primeras de cambio, de decir lo que pienso sin pensar en las consecuencias de mis palabras. Todos los primeros de año me hago los mismos propósitos, que es como decir que no he cambiado un ápice pues de lo contrario los propósitos serían otros. Es una realidad, una triste realidad con la que tendré que convivir, me tendré que hacer a la idea porque llevo ya ocho décadas y no hay manera. No hay manera. No me gusta, no me gusta nada, a veces, mi carácter, y yo erre que erre, tropezando siempre en el mismo pedrusco, a punto de partirme la crisma, y no hay manera. Que menudo carácter tengo, que bastante tengo con aguantarme. Quizá por eso vivo solo. Quizá no, seguro, porque cada día estoy más convencido de que es mi carácter, mi puñetero carácter. Y no hay manera.