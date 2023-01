Bildu en Frigiliana

Casi a la misma hora en la que Cuca Gamarra tildaba de «trilero» a Pedro Sánchez «por maquillar los datos del paro», Ayuso se vanagloriaba en un tuit de esos mismos datos resaltando el carácter de locomotora económica de los madriles. No era la única. También sacaron pecho, y hasta calva y pernil, Mañueco, Miras, Moreno y otros barones varones del PP, alabando los datos, ponderándolos, validándolos. Hay una clara disonancia del mensaje que los populares emiten sobre el desempleo. Dejando claro que seguramente este Gobierno quiere maquillar los datos (y hasta darnos rimmel en los ojos para que no veamos algunos de sus cesiones a los nacionalistas) sí es verdad que el PP, el PP de Gamarra, el PP de Feijóo, corre el peligro de ser percibido por el elector como una formación cuyos dirigentes (nacionales) entran en rabia y pánico si la economía va bien. Qué cabreo se pillan. Los datos del paro son objetivamente buenos. Anulan los pronósticos de los más agoreros. Al PP ya no le vale el argumento de la economía (no atamos los perros con longaniza pero alguna longaniza sí que hay) y entonces nos va a dar la matraca (¡en las municipales!) con lo de siempre: la unidad de España y tal y que egoistones son (que los son) los trabucaires de ERC.

Así que vamos a tener Bildu hasta en Frigiliana, sedición hasta en Fuengirola, malversación hasta en Bollullos y Junqueras en Conil o Coín inclusive. Podemos asistir a un coñazo más grande que el que resultaría de tener que ver obligatoriamente tres veces seguidas el Festival de Eurovisión de 1991. Un poner. En las municipales, en las que el ciudadano tal vez reclama hablar de bordillos y no de autodeterminaciones se va a hurtar del debate local. Pero eso no es nuevo. Aunque sí penoso.