Azules las palabras, los silencios, los gestos graves del cansancio y azules también las despedidas. Azules los días felices de la infancia y los sueños de esos días. Azules los vuelos de los pájaros del norte cuando regresan al sur que habito y que me habita. Azules las distancias, las mareas, las horas que paso contando las olas. Azules las caricias, los roces de las manos, azules también los duelos que se callan, que se lloran a escondidas, en lo azul, en la penumbra. Azules los regalos y sus lazos, azules los recuerdos, todo lo que conforma lo pasado. Azules los espejos cuando nadie se mira en ellos, azul la mirada transparente que tenía mi abuelo, y azul definitivamente el tiempo, que a veces regresa y te engaña, siempre te engaña. Azules los reflejos del sol sobre nieve, sobre el cristal, sobre la charca, y azul también el frío que ya no hace, el frío que quizás ya nunca vuelva. Y azul el dolor por lo perdido, azul la muerte del hermano, azul la enfermedad, y azules los miedos, todos los miedos. Azules las envidias, azules las perfidias, azules las canciones que lloran en doce compases sencillos. Azules las voces de Billie, de Hooker, de King, de Johnson y de Bob, siempre Bob, Dylan lo que Dylan. Azules las risas, las noches, los lunes y la luna, azules las campanas cuando alzan su voz de bronce. Azules los venenos, los rivales, azules los dioses, las mitologías y las ventanas. Azul la última llama del fuego y azul siempre la agonía. Azules los insomnios, los libros en la madrugada, los poemas que escribo cuando no quiero ser leído. Azules las distancias, la vida secreta de los vientos, y azules todos, todos los reposos. Azul el aire, y azul siempre lo profundo, lo escondido, lo ignorado. Azules la armonía y la belleza y la mano fraternal que te saluda, que te consuela. Y azules las tristezas y los cantes por soleá y las sombras de Picasso. Azules los ‘déjà vu’ y azules la siembra y la cosecha. Azules las nubes y los vencejos cuando fulguran en la tarde, frente al mar. Azul la Noche de Reyes y la ilusión y lo esperado, y azules las cartas y los sobres que ya nadie escribe, que ya nadie espera. Azules el alcohol y los virus que regresan, como azules son las guerras que no acaban. Azules los jazmines y su olor y su ternura. Azul esta columna, que acaso ni columna sea, y azul la falsedad de quien critica a mis espaldas los azules que viven en mis versos. «La tierra es azul como una naranja», dijo Paul Éluard, que comprendió que todo el universo es azul, excepto el cielo.