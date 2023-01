Creía que lo había visto todo en First Dates pero siempre me sorprende porque cada día ocurre algo que supera al anterior, como determinadas conversaciones que se producen con total naturalidad por muy surrealistas que parezcan. Algunas hay que escucharlas varias veces y es lo que he tenido que hacer para escribir esta carta. Hablaban dos jóvenes de las aplicaciones para conocer gente, de lo difícil que resulta encontrar personas compatibles y de las múltiples experiencias que habían tenido ambos.

- Hay de todo, decía él, de todo.

- Ya lo creo, contestaba ella, a lo que añadía: fíjate que tengo una amiga que ha tenido una conversación con el Papa.

- ¿ Con el Papa ?

- SÍ, con el Papa, el Papa del Vaticano.

El chico esbozó una sonrisa y dijo después.

- Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que queramos, incluso el Papa, y si el Papa está feliz estando en Tinder no voy a ser quien juzgue eso, no soy yo quien.

- No te lo habrás creído, dijo la chica muerta de risa, no te habrás creído que el Papa está en Tinder

- ¿Porqué no, porque no, insistió él ? Hay que estar abierto a todo

Y se fueron tan contentos cada uno por su lado.