A la ligera

Hoy es día de Reyes y conviene que esta sea una columna ligera. Festiva. Evocadora, con su punto sentimental. Pero no una columna como para derrocar a un Gobierno o a un concejal. No una columna rabiosa o de tesis, sesuda, afilada, con intención. No una columna para esperar hoy mensajes del tipo: vaya leche le has metido a no sé quién o a tal institución. No. Hoy conviene un texto para leer con una sonrisa mientras se moja el roscón en el café y se ve al vástago, incluso en su modalidad zangolotina, destripar una consola, decapitar muñecos, tirar cochecitos de metal contra la pared o arrojar caramelos por la ventana. En caso de que en su casa no haya niños siempre puede alquilarlos o pedirles prestados a un vecino dos o tres. No conviene que sean muy pequeños, podrían evacuar excrementos inconscientemente o llorar con denuedo. Mejor que tengan ya sus seis u ocho añitos, aunque a esta edad ya no pocos comienzan a estar resabiados y son capaces de dejarle a usted no solo sin leche y roscón, sino también sin zumo, Coca Cola, cortinas, libros e incluso perlas que depositara usted en un recóndito cajón un día.

La columna que le propongo hoy, ya bastante avanzada, es un texto de fondo que usted puede enviar a un amigo, no como quien manda una gracieta, un meme, un chiste de Arévalo o la foto de un señor en taparrabos, no. Más bien como quien manda un divertimento grato, de humor blanco, por mucho que unos niños en el párrafo anterior hayan podido ciscarse en el salón del alquilador de infantes. Hay quienes no dejan la pomposidad y solemnidad ni en el día de Reyes, y así les va, que mientras todo el mundo está disfrutando de los regalos (y de los niños) ellos están andando por la calle envarados, tomándose en serio a ellos mismos, regañando, con cara como de querer invadir un país o escabechar un gato que se le cruzara. Esta es una columna de Reyes pero no un regalo vano y absurdo, más bien un manifiesto a favor de la tregua en la rutina. Esta es una columna para comentar a mediodía en el arroz familiar que va a pagar el tío de Granada, que para eso lo hemos traído y aprovechando que paga él vamos a pedir incluso lomo y queso y postres caseros. El tío de Granada luce americana nueva, «me la han traído los reyes», y nosotros lucimos también novedosos calcetines, historiadas camisas o bufandas traídas de Oriente. Al final del almuerzo alguien sacará a colación la palabra colación. Yo a veces escribo solo para colocarla. Es grata su sonoridad. Significa comida ligera. O sea, no apta para niños, que en días como hoy gastan muchas energías y devoran. Hoy es día de Reyes y conviene ser felices. Así, a la ligera.