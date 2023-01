En el siglo XVI Tomas Moro escribió «Utopía» donde relataba la forma de gobierno ideal. Una sociedad justa, igualitaria, donde todo transcurre sin conflictos y en armonía. Lo inalcanzable del proyecto del filósofo londinense, aclamado por igual por católicos y anglicanos, provocó que esa palabra quedara ligada a retos imposibles o muy difíciles de realizar.

Eso es lo que parecía este verano el proyecto de Unicaja. Una utopía por el que pocos apostaban. Un proyecto nuevo que llegaba después de innumerables fracasos y que con el paso del tiempo parece revelarse como algo más que un imposible. Virtualmente clasificado para la Copa del Rey de Badalona 2023, clasificado con solvencia en la BCL y en la lucha por el cuarto lugar de la ACB. ¿Era posible hacer más? Lo dudo.

Hoy es el día de Reyes. Las calles se llenan de cientos de niños con sus regalos y con una sonrisa mágica y contagiosa que nos hace volver a todos a nuestra niñez. Es la mirada de la ilusión, de los sueños cumplidos o al menos en parte. No hay muchas cosas en la vida que sean gratis, una de ellas son los sueños. Algo que esta poco valorado porque la posibilidad de cumplir un sueño hace nuestro camino, nuestro día a día, no siempre muy agradable, en un camino interesante y feliz. ¿Y por qué no vamos a soñar este año con una gran alegría de Unicaja? Con los pies en el suelo y sabiendo de la utopía que destrozaríamos pero con la ilusión de un sueño realizable.

El equipo va quemando etapas y no da muestras de debilidad. El camino hacia «ese sueño» comienza a empinarse y, llegan las lesiones y las bajas, algunas irremplazables como la de Augusto Lima, pero el grupo sigue funcionando, mejor o peor, pero unido en la búsqueda de un objetivo. Los que empezaron más flojos o estaban esperando su momento empiezan a demostrar que son importantes en este grupo. Un equipo con una rotación endiablada que pocos pueden seguir en la ACB. Lima es más que un jugador. Se ha criado en Los Guindos y conoce el club como nadie. Su baja será más importante en el vestuario que en la cancha, pero otros dos de los jugadores nuevos pero con pasado cajista han dado un paso adelante: Melvin Ejim y Will Thomas. El canadiense cerró, junto al disputado ante el Betis, su mejor partido del año ante el Surne Bilbao Basket. De ganar un partido sin anotar un punto a ser decisivo en ataque y jugar un gran partido en 17 minutos. El de Baltimore ha hecho Flickr desde que Augusto no está y ha cerrado dos grandes partidos de manera consecutiva. Si alguien dudaba de Will que se baje de ese barco. A su edad sabe dosificarse como nadie y a día de hoy es un jugador de Euroliga que tenemos la suerte de disfrutar en Málaga.

Todo esto provoca que el club pueda trabajar con tranquilidad en la búsqueda de ese jugador que cubra la vacante del «5» que deja Lima. No será fácil, es lo que busca media Europa, pero la marcha del equipo ayuda. Unicaja vuelve a ser un destino deseado para los jugadores que buscan un lugar donde reivindicarse. Un equipo donde encajar y poder lucir en un grupo que funciona y que, al menos hasta ahora, hace mejores a todos.

Después de las últimas temporadas donde todos pedíamos cambios para el año próximo ha llegado el momento de disfrutar, se soñar, de divertirse, de emocionarse y de pensará un a veces la utopias se cumplen. ¿por qué no va a ser esta temporada? Felices Reyes a todos. Suerte.