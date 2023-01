Sorpresas reales

He pedido a Los Reyes Magos una caja llena de tesoros variopintos y aunque me trajeron una caja preciosa, encontré en ella una nota que decía: solo tú puedes rellenarla de lo que pedías. Soñaba con una caja de Pandora que al abrirla, en lugar de liberar los males del mundo, dispersara paz; democracia regenerada; el cese de la crispación y del vilipendio; diálogo sin acritud por el bien común; gobernantes que prediquen con el ejemplo; gobiernos preocupados no por sí mismos, sino por la educación, el campo, empresas, trabajo, igualdad territorial, justicia, vivienda, seguridad…; menos cargos públicos innecesarios; fomento empresarial efectivo que no condene a la juventud a opositar... Para Málaga, un gobierno municipal menos henchido por los logros que se atribuye y que utiliza como excusa para hacer a sus anchas. Para las próximas elecciones 2023, que los resultados resuelvan el sinsentido que se vive en todo ámbito, sin que quien conforme gobierno se arrogue carta blanca, ni gobierne ufano en la autocomplacencia… No sé cómo pretenden Sus Majestades que de mí dependa tanto, pero luego pensé que la vetusta sabiduría que acumulan no es solo el conocimiento, sino la perspectiva que logre el mejor resultado. Así, deduzco que me indican que como individuos tenemos un deber social: contribuir con la mejor educación que podamos ofrecer a nuestros testigos y seguir cultivándonos, junto al compromiso con la rectitud en lo que hacemos y luchar por nuestro entorno, en nuestra pequeña esfera, hablando sin miedo. En lo municipal, si de algo le vale a nuestro octogenario alcalde sus décadas, será para tener esa perspectiva y que no la pierda por desgracia de la posteridad, pero confío en que recibiese similar caja de pensar para que atine y que luego la ceda. Mis mejores deseos.