Trascendida la tradición del significado del regalo de los Magos al niño Jesús, oro para el rey, incienso para el dios y mirra para el hombre, el día de Reyes, que fue un invento pensado con la suficiente antelación para que Amazon tuviera tiempo de darle forma a su estructura, es una especie de RCP de la ilusión, esa emoción activa que está a punto de extinguirse en las grandes mayorías del mundo civilizado. Aun así, pensando en el día de Reyes hasta los más desilusionados apuestan por la ilusión durante el periodo álgido de la cuenta de resultados de los que compran y los que venden. Curiosamente, el llenado de las arcas de los que venden coincide con el vaciado de bolsillos de los que compran. Este enigma merecería un sesudo estudio. Digo yo.

El pasado día 6 de enero acabó la fiesta y empezó la escalada del Alpe d’Huez de la particular economía doméstica española, que hay quienes, sin desternillarse de risa, defienden que su dureza se está viendo minimizada por los doscientos euros aportados por el Gobierno a los más desfavorecidos. Cuando no se tiene nada, doscientos euros es una fortuna. Y admitido esto, ¡¿y qué...?! El tiempo en minutos, horas, días y meses que ha merecido la atención de los medios de comunicación para chafardear alegremente sobre el prodigio de tan desmesurada ayuda social es probable que octuplique el presupuesto que ha significado para las arcas del Gobierno de España, esa empresa de la que todos los españoles somos socios.

Ya iniciada la ascensión de nuestro particular Alpe d’Huez, el universo político, íntegramente, ha cerrado filas en torno a la ilusión como componente esencial de las emociones. El tufillo a elecciones excita la libido política de los políticos que viven de serlo agrupados en microuniversos partidistas repartidos entre el ideario del BLM (Bocadillos de Lomo en Manteca) y el del 4 D (Donde Dije Digo, Digo Diego), idearios con la suficiente amplitud y elasticidad estatutaria para, entre ambos, acoger en su seno cualquiera y todas las sensibilidades particulares de cada cual que aspire a vivir de la política.

BLN o 4D, esta es la opción. Todo lo demás serían gaitas destempladas de los enanitos de Blancanieves travestidos, ora de honorables abuelitas disfrazadas de lobo, ora de feroces lobos disfrazados de abuelita.

La actual pigricia política está por desaparecer a la orden de ya. En un par de lunas cada aspirante a los sacrosantos escaños, primo los autonómicos y municipales, y en el último tramo del año los estatales, se pondrán sus mejores indumentarias para dar el do de pecho en pos del sustento de su peculio y de la particular autoestima chupacámaras de cada cual, que, dicho sea de paso, la mayoría de las veces viene a demostrar que una buena parte del universo de la política está copada por el inclusivo grupo y la inclusiva grupa de los quiero y no puedo, y de las quiera y no pueda. Señoras y señores, pasen y vean, el mayor espectáculo del mundo está a punto de empezar...

Además de las navajas de siempre, otros adminículos asesinantes modernos son de uso en el ejercicio moderno de la política cainita interna de cada formación en cada campaña. El reparto del oro, el incienso y la mirra para ocupar el lugar de los dioses, de los reyes o de la tropa de a pie, tras el que todas y cada una de las formaciones políticas se repartirán el poder y la autoestima chupacámaras están por entrar en escena. Atención... Silencio... Cámara... ¡Acción...!

Todos los apriorísticamente ovantes convertirán el escenario en un caleidoscopio de almas desalmadas por el decálogo de lo imposible, en el que la verdad se convertirá en la peor hipostasis de la entelequia. Tantas verdades como partidos, tantos partidos como haga falta, tantos figurantes pasivos como convenga, tantos adeptos como interese, tantos correveidile como sean necesarios... para defender pesudoverdades sesgadas por la oportunidad, disfrazadas por el interés, castradas por el idealismo ortopédico, y avaselinadas para que la penetración en el entendimiento del respetable adocenado sea menos traumática.

El panorama político mundial tiene su qué se yo que yo qué sé en sentido negativo, pero el nuestro, el del terruño patrio en manos de concejales, consejeros, ministros y presidentes sobrevenidos, hay que nutrirlo en plato aparte, en el tóxico plato de la incoherencia irresponsable.