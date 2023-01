Un réquiem alemán

Puede aparentemente ser muy difícil decir algo, que no haya sido ya dicho por los miles de artículos que ha provocado la muerte esperada hace tiempo del hombre de noventa y cinco años, que bajo el título de Benedicto XVI, ocupó el papado durante ocho dolorosos años, en los que todos los delitos, las calumnias, los pecados, las injurias y las mentiras, que en un perfecto movimiento sincronizado desde dentro y desde fuera de acoso y derribo, se cargaron sobre sus espaldas, que aún estaban erguidas, pero que con el ejercicio de un cargo que jamás había deseado, pronto empezaron a verse encorvadas. Fue a los suyos y los suyos no le recibieron. El mundo se le vino encima, mientras él solo deseaba estudiar, leer, escribir y tocar música. Un intelectual, un pensador, un amante del estudio y la belleza, como un Roger Scruton cualquiera, obligado, por obediencia a su conciencia y al imperativo categórico de la dignidad, a gestionar una organización de mil trescientos millones de personas en un momento de la Historia en el que lo mejor y lo menor que puede decirse es que la religión, la trascendencia y la espiritualidad ocupan en el diario quehacer de los humanos el mismo lugar que pueda ocupar el estudio del arameo. Ninguno, cero, simplemente no existe. Uno, que suele tener tendencia a meterse en los charcos, empezó a leer sus obras y cuando cayó en mis manos Jesús de Nazaret, la obra en la que introduce a Cristo en la Historia, supe que aquel hombre era una de las inteligencias más lúcidas y preclaras del pensamiento en el siglo XX, si no la que más, con la excepción posible de John Henry Newman, de quien aprendió el valor supremo de la conciencia.

Y llegó la hora de la muerte a la que no temía, porque como su amado Mozart escribió a su padre, «cada vez soy más amigo de ella». En definitiva es la única certeza absoluta que existe en nuestras vidas: el fin de las mismas. Pareció estremecerse el baldaquino de Bernini, que como un iconostasio ortodoxo cubre de respeto y adoración la sepultura del pontífice Pedro, que conoció al Señor y fue directamente designado por Él como primer constructor de puentes. Las altas columnas salomónicas, que semejan sostener el peso del cielo, parecieron temblar oscilantes en sus bases, cubiertas de enredaderas y abejas, ángeles y putti, llaves, tiaras y falsamente ondulantes bambalinas construidas con los bronces del Panteón de Agripa. Esa simbiosis de milenios mágicos en la que Roma ha sintetizado la visión de la única civilización actualmente existente, se agitó como si un temblor de tierra, o un escalofrío recorriera la columna vertebral de la Basílica. Hasta la Pieta esquinada pareció romper su parálisis de siglos en la contemplación del Hijo muerto en sus brazos, para girar su cabeza en la inmensa soledad de la nave hacia el lugar del que surgían las voces del coro, que entonaba en gregoriano la letanía de los santos. Y es posible que hasta una lágrima de mármol brotara de sus ojos. Por una puerta lateral penetraba en el templo el pequeño cortejo de los sediarios, la congregación de veinticuatro hombres creada hace siglos para el servicio exclusivo del Papa, que portaban sobre sus hombros el cuerpo inerte de Joseph Aloysius Ratzinger, durante ocho años Benedicto XVI, uno de los pontífices más profunda, injusta e ignaramente calumniados de la historia de la Iglesia por parte de los que ni creen, ni saben, ni quieren saber. Le seguían, como a Cristo, un grupo de cuatro, o cinco mujeres y un hombre, casi un hijo, el elegante y fiel arzobispo Georg Gänswein, casi un hijo, sus leales, los únicos que ha tenido, los que le han amortajado sin tiara, sin los vituperados zapatos rojos, sin palio, solo como un obispo emérito más, como cualquier obispo de cualquier esquina del mundo, como a cualquiera que no hubiera escrito veintisiete libros, tres encíclicas, hablara diez idiomas, hubiera renunciado por humildad al papado y no hubiera construido el armazón teológico para el pontificado de Juan Pablo II y hubiera dedicado décadas a ser el guardián de la ortodoxia. Y por ello, mientras el Papa polaco derribaba el muro a cristazos, como diría Unamuno, él supo antes que nadie que algo iba mal, que las iglesias se vaciaban, que el Concilio había perdido el norte en la interpretación de sus enseñanzas, que empezaba a oler a basura y que pronto caería un rayo en la grandiosa cúpula de Miguel Ángel, mientras los lobos merodeaban por la colina vaticana. Esto no tiene nada que ver con progresismo, o conservadurismo, para nada. Estamos hablando de otra cosa. Así de sencillo. Hablamos de profundidad teológica, de inteligencia, de estudio, de conocimiento, de sabiduría, de total dedicación, de elegancia y a la vez, de total sencillez, de timidez, de humildad. Y también de la Escuela de Frankfurt, de Karl Ranner, de Hans Küng, de Urs Von Balthazar, de lo más granado y sólido del pensamiento europeo, del diálogo con Habermas, de las raíces en Martin Heidegger, de un hombre que cuando es elegido Papa, elige el nombre de Benedicto en honor de San Benito, patrono de Europa, padre de la reforma de los monasterios en el Cister, que reúne en su génesis a Jerusalén, a Atenas y a Roma, que le guste, o le disguste a la «progresía», son la base de la creación del derecho, de las libertades individuales y civiles, de los derechos humanos, de la ciencia y del saber en todas sus acepciones. Y sobre todo, son el armazón ideológico que les permite libremente denigrar, calumniar y difamar al hombre que intenta reconducir a esta actualmente disparatada civilización. Es el hombre que reconoce con la humildad de la que carecen todos los que lo insultan, que no tiene fuerzas, que no puede, que se rinde ante la jauría, que se retira a la soledad de un convento, que ni siquiera emite el más mínimo juicio acerca de la labor de su sucesor, la considere acertada o equivocada, porque ha renunciado libremente y ello significa acatar, obedecer y respetar en silencio. Y la humildad y el silencio, que siempre resultan difíciles de practicar, lo son aún más cuando el que se humilla es el más alto, que con su renuncia, como una revolución, proclama la existencia de la jauría contra la que se declara impotente. Ratzinger era un alemán amante de la música. Y un músico que amaba especialmente a Bach, Beethoven y Mozart. Consideraba a la música el instrumento, el camino que entre todas las artes, más acerca al hombre a Dios. La belleza como vía de acercamiento a la posibilidad de la Luz. Hay en la música, especialmente en la música sacra alemana, una clara ascensión hacia la trascendencia, aunque su autor no fuera creyente, como ocurre en el solemne Réquiem Alemán de Brahms, que parece como si se le hubiera «escapado» al autor, como si fuera una composición para consolar a los vivos que se quedan, en vez de llorar a los que se van. Y en el Réquiem de Mozart, cuando los cuatro solistas van enlazando sus voces de forma sucesiva en el Tuba mirum, parece que fueran espíritus celestes. Y no digamos en la Pasión según San Mateo en la que las notas de Juan Sebastián Bach se asemejan a la figura de Adán en la Capilla Sixtina en la que sus dedos están a punto de tocar a la Divinidad. Benedicto XVI quería que el latín volviera a ser de alguna forma la lingua franca de la Iglesia, el puente de unión entre los diferentes. Pero cuando sintió que iba a partir para siempre, es posible que recordara los hermosos paisajes de Baviera y pronunció sus últimas palabras en alemán: Ich liebe dich, Jesus.