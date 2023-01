Pendientes y subidas

Ya se descuelgan y desmontan las luces navideñas en la ciudad. Las tiendas cambian de temática y todo lo que antes era Navidad ahora son rebajas, distinta luz, pero idéntico brillo. Los aeropuertos se llenan de despedidas con una intensidad regulada por el cariño y el tiempo que falta para el siguiente encuentro, al otro lado del viaje se aterriza sin bienvenida, en la pista de la rutina, desde la que es tan difícil luego despegar. En las casas ya se guarda el árbol y los distintos adornos en alguna caja hasta el año siguiente sin saber muy bien quién lo abrirá esa vez, quiénes estarán presentes. Las despensas y neveras se vacían de comida para invitados o celebraciones y desaparecen los dulces, los caprichos y lo variado. Ya se terminó la fiesta, ya empezó de verdad el año.

De momento y por delante se presenta la cuesta de enero que todavía no se sabe cuánto esfuerzo requiere, porque uno se pasa todo el año reptando por la pendiente y ya los músculos de la constricción o se han destrozado o se han hecho fuertes. La luz recupera sin embargo su carrera ascendente, la gasolina ya no perdona ni un céntimo y la varita del IVA sobre algunos alimentos tiene más truco que magia, a no ser que la magia se trate de hacer desaparecer su efecto, entonces sí. Sin embargo, la cuesta de enero no será el único puerto de montaña de este 2023.

Luego, nos espera un año de elecciones, es decir, meses y meses de campaña, debates, programas y encuestas, donde subirá casi más que los precios la crispación y las noticias se convertirán en cortometrajes electorales. Esperemos que no se editen demasiado y que la verdad de los hechos no parezca tan personalizable, que luego el mundo se llena de negacionistas y conspiranoicos que lo mismo declaran la tierra plana como te invalidan la Democracia.