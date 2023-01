La política de la justa memoria

Las relaciones entre Memoria y Política no parecen ser fáciles en esta época que nos ha tocado vivir, y ello tanto en el ámbito nacional como internacional. Entre otras cosas, porque la mentalidad colectiva de los pueblos es un proceso cultural interferido siempre por intereses políticos, inclusive en democracia. Y porque la historia y la memoria no siempre están alineadas. Cuando la historia y la memoria no coinciden en el relato corremos el riesgo de asistir a algún tipo de fragmentación social, cultural o política, y por supuesto a la ruptura del consenso. Algo que ocurre no solo ante los grandes acontecimientos del pasado, aquellos que han dejado una huella indeleble en la sociedad (guerras, dictaduras, catástrofes, etc.), sino también ante acontecimientos de la historia reciente y de la propia actualidad.

Cuando las tensiones internas de los estados democráticos, que son frágiles por naturaleza, acaban rompiendo el consenso necesario para su funcionamiento ordenado, y se traspasan los límites constitucionales determinados por el Estado de derecho, se pone en riesgo la supervivencia de la democracia. Cuando, como en Estados Unidos o en Brasil, las masas alentadas irrumpen violentamente en las sedes del poder institucional legítimamente constituido, rechazando cualquier principio de autoridad democrática, y negando la voluntad expresada en las urnas, se pone en riesgo igualmente la convivencia pacífica que es la principal garantía de toda democracia. Y se pone en cuestión, además, el funcionamiento democrático, negándolo y rechazándolo, y olvidando todo lo que ha costado la construcción del Estado de derecho. En países como el nuestro, con deudas aún con nuestro pasado, la actual crispación política, la estrategia permanente de la confrontación, el desapego de los ciudadanos de la política, y el olvido de nuestra historia, han ido creando un caldo de cultivo permeable a los negacionismos de nuevo cuño, diseminados a través del uso propagandístico de las redes sociales y de las ‘fakes’, y que instalados en la mentira tratan de persuadir a los ciudadanos. Hay que confiar, sin embargo, en la fortaleza de nuestra democracia para hacer frente a la sinrazón a la que puede llevarnos el vaivén de la política. Nuestro futuro como país ha de construirse en armonía con nuestro pasado porque, como en las personas, el pasado permanece también en las sociedades, y ha de ser asumido y superado con la memoria, y no con la amnesia y el olvido. El pasado tampoco hay que mitificarlo, pero hay que afrontarlo no para reabrir heridas sino para sanarlas definitivamente. Es una cuestión de dignidad. En este sentido, la investigación histórica tendría que ir paralela a la defensa de la memoria democrática, del mismo modo que la recuperación de la memoria debería de ir acompañada de la defensa de la Historia como disciplina necesaria para el fortalecimiento de las sociedades democráticas. Es preciso abogar por una recuperación de la memoria sostenida por la investigación, como la vía para lograr lo que Paul Ricoeur denominaba «la política de la justa memoria», que evite el olvido impuesto o el recuerdo forzado de algunas conmemoraciones. Y es la educación el mejor instrumento para alcanzar esos objetivos. Precisamente, la Ley de Memoria Democrática, promulgada el pasado año, se reafirma en el «compromiso con la pedagogía del ‘nunca más’, convertido en un imperativo ético fundamental en las sociedades democráticas de todo el mundo». Pero hacer realidad la política de la justa memoria sigue siendo una tarea de todos. Es un camino complejo que la ley actual nos facilita. El compromiso con la justa memoria es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, de las instituciones políticas y de los ciudadanos, de la educación y de los medios de comunicación, etc., porque sin el concurso de todos corremos el riesgo de asistir a un revisionismo permanente que frenará los logros que se han alcanzado. La memoria democrática es, sin duda, una cuestión de enorme trascendencia, que quizás necesite un pacto social de base muy amplia, amparado por las instituciones del Estado, y alejado de las veleidades ideológicas del partidismo político que desprecia el rigor histórico como fundamento de la memoria.