El dedo y la luna

Un viejo proverbio oriental dice que «Cuando el sabio señala a la luna, el necio mira el dedo». La palabra necio es un poco fuerte para lo que voy a comentar y quizás es más acorde, el pesimista o el desilusionado. Es cierto que este equipo hace un año luchaba por no descender a la LEB y eso en una entidad tan grande como Unicaja deja secuelas, muchas veces inconscientes, pero secuelas, al fin y al cabo. La derrota en Tenerife y la lesión de Augusto Lima han hecho aflorar algunas situaciones que me gustan poco.

Los resultados pueden salir o no, pero a estas alturas ya podemos decir que la planificación del equipo y de la temporada es la correcta. Las lesiones siempre llegan y en un equipo de la exigencia física del equipo de Ibon Navarro, yo diría que han tardado bastante en llegar, lo que habla muy bien de la preparación física del equipo. A falta de concretarse, la llegada de Yankuba Sima será el movimiento perfecto para sustituir a Lima dentro del contexto económico y de temporada en el que estamos. El equipo suma 10 victorias en la ACB. Ha ganado todos los partidos que tenía que ganar y alguno, como el de la Fonteta ante el Valencia, que a lo mejor no tocaba. Sólo ha perdido 5 partidos: En Vitoria, Badalona, Barcelona y Tenerife, y la derrota en el Carpena ante el Real Madrid. Evidentemente no es el equipo de la Final Four de 2007 pero tampoco es el que ha penado por la ACB en los últimos años.

Estamos en el año 1 de un proyecto que ha nacido bien y que, en principio, tiene todos los elementos necesarios para seguir creciendo. Es probable que se necesiten lustros o quizás décadas para ver las cosas que hacia aquel equipo de 2007 pero hay que recordar que ese equipo también tuvo un año 1. Un año donde no se ganó ni la Liga, ni la Copa, ni nada de nada.

Volviendo a los proverbios orientales hay uno que dice que «Hasta la caminata más larga, comienza por un solo paso». Esta temporada estamos en el primer paso. Y parece que este primer paso se ha dado en firme. Con el equipo en el Round of 16 de la BCL, luchando por el cuarto puesto en la ACB y con el billete virtual para la Copa poco más se puede pedir.

Es la hora de disfrutar, de pasárselo bien, de animarse con el equipo porque de la misma manera que ahora todo va bien, mañana puede ser distinto, basta con que la pelota deje de entrar un par de días, porque lo maravilloso de este deporte es que, haciendo todo bien, todo mal o al menos de la misma manera un año puede salir bien y al siguiente mal, y sino que pregunten en Manresa. Xevi Puyol y Pedro Martínez son los mismo del año pasado, dos grandes profesionales, pero los resultados son muy distintos. De este caso podemos aprender dos cosas: Que hay que disfrutar los buenos momentos como si no hubiera un mañana y que para consolidar un proyecto debe haber una mínima continuidad en la cancha. Que una vez que aciertas, si puedes económicamente que no todos pueden, debes gastarte el dinero en valorar lo que tienes en el equipo y no en buscar más «aventuras». Que si vienen los más grandes es seguro que puedes perder jugadores pero que no se puede cambiar de proyecto cada año o fichar a 7, 8 o 9 jugadores cada año si se quiere crecer y ganar.

Mañana llega el Breogán al Carpena. Una victoria ante los lucenses daría la clasificación matemática para la Copa. Disfrutemos el momento que hasta perdiendo el equipo de puede clasificarse. Suerte.