Reformas borrascosas

El poder legislativo deviene del ejecutivo, gobierno de turno, que más que una cámara de políticos serios y formados, pareciera una escuela de tahúres. A cuenta de la ocupación, el PSOE pretende marcarse un órdago (en su vertiente de usurpación más que del allanamiento de morada) siguiendo los pasos de otros países que están tomando medidas para combatirla. Así, quiere introducir una reforma para endurecer las penas, aunque no prosperará por la oposición de sus propios miembros de gobierno. España, país de paradojas. La extrema derecha sabemos cuál es, pero parece que la extrema izquierda ni existe, ni es extrema, cuando son bastante similares conceptualmente, y además nos cogobiernan. No es sano desear el mal ajeno, pero si la extrema izquierda (atomizada entre Podemos, Adelante..., Más…, independentistas y otros) parece contemporizar, incluso alentar la ocupación, entonces puedo desear que les ocupen sus inmuebles, que seguramente compraron gracias a sus salarios públicos, y así podrán contribuir directamente con la causa, en lugar de endosarles a los ciudadanos los nefastos efectos de la nula previsión de vivienda pública, la incapacidad para generar empleo con salarios dignos y evitar la mendicidad de ayudas que pintan como si salieran de sus bolsillos, además de modificar leyes con efectos contrarios al buscado como la LAU… Parece que los españoles no debieran invertir en vivienda (aunque bancos, especulación… ya nos frenan), pero los extranjeros no residentes se están atiborrando de comprarlas para turísticos mientras no las disfrutan o por negocio. Los fondos de inversión arrasan, especulan, montan cuasihoteles de turísticos aprovechando la coyuntura legal. Cuando se legisle por J.A. y/o Ayuntamiento un freno, los lobbies harán que caigan los pequeños inversores. En este juego, el Ayuntamiento debe tener claros los movimientos y sacrificar piezas, empezando por las torres: Puerto y Repsol.