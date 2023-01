Muévete-Intercámbiate

No hace mucho, leí aquí que la Asociación Smartmobility no está satisfecha con la idea del Ayuntamiento de limitar las licencias de patinetes eléctricos a una sola empresa. No me extraña, hay muchos limones que exprimir y todos quieren limonada. Los lobbies se prepararán para sacar jugo.

Llorarán plañideras de la explotación turística desbocada, mientras los ciudadanos recelamos de este servicio de especial riesgo para peatones, pues los turistas no lo usan adecuadamente y nadie les reprende. Los malaguitas tenemos vetado su uso prácticamente, junto con las bicicletas, por su elevado precio y su falta de integración en el soñado sistema intermodal de transporte público. Así, patinetes y bicis se han pensando como producto turístico y no como parte del plan de movilidad malacitano. Nos han lanzado el caramelo de futuras bonificaciones para el usuario residente. Menuda jugada. Cae el servicio de bicicletas de la EMT.SAM, que sustenta el Ayuntamiento, integrado en la intermodalidad del transporte público y cuando empieza a crecer y aumentar usuarios, se frena y comienza a fallar para, casualmente, estar degradado al aterrizar las empresas privadas con estos servicios, que ya campaban y molestaban en otras ciudades. Nuestros políticos, para no ser menos, se pirran por copiar otras ciudades ‘punteras’ y apuestan por un servicio deficitario sin otra previsión que sumar otro activo turístico con su suculenta licitación, así como establecer un canon por cesión del uso de ciertos espacios públicos donde depositar los monstruitos metálicos. Parece que el Ayuntamiento gana así liquidez y le costará mucho menos este pastiche que montar un servicio público intermodal municipal de calidad y ¿no se podría considerar en lugar de una concesión administrativa, directamente una privatización de lo que debería integrarse dentro del servicio público de transporte?