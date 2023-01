La canción de Shakira

Este sí que ha sido un misil, no los de Corea del Norte. Mira que atreverse a proponer ecografías 4D y que las mujeres puedan escuchar el latido fatal de su hijo…, ¡habrase visto! Estas cosas hay que cortarlas de raíz. Por eso, Juanma, cada vez más centrado, escapa de la polémica sobre el aborto como alma que lleva el diablo y garantiza que no recortará derechos, porque son derechos. Con estas cosas no se juega, nos ha costado mucho llegar hasta aquí y que la izquierda nos dé el carné provisional de demócratas…, y al Tribunal Constitucional doce años de no decir ni pío, que tiene mérito, eh.

Pero ¿estás viendo la polémica de un libro en Francia sobre lo trans?, ¿no? Una profesora universitaria, y psicoanalista, Masson, y otra, Eliacheff, doctora en Medicina y psiquiatra infantil, dicen que el activismo trans es una ideología fascista y que, como todos los fascismos, utiliza a los niños de bandera de una causa de adultos. Claro, el problema son los adolescentes, sobre todo las chicas, que se sienten mal consigo mismas y se les hace creer, dicen las autoras, que tienen disforia de género y que la solución es hormonarse y pasar por el quirófano. Todo se reduce a una minoría susceptible de ser victimizada. Como aquí el libro de Errasti y Pérez Álvarez, ese de ‘Nadie nace en un cuerpo equivocado’… Pero si hasta las feministas se han revuelto en sus escaños, aunque solo Carmen se abstuvo… Hombre, no se van a jugar el futuro por sus ideas, por favor… No te digo nada de la sentencia… ¿Cuál?, hay tantas… La Justicia ha desestimado la demanda del padre de Pablo Iglesias contra Cayetana Álvarez de Toledo por llamar «hijo de terrorista» al susodicho, al haber pertenecido su progenitor al FRAP. «Indudable base fáctica», dice el fallo. Pues a Patricia Rueda, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis la expulsó del Congreso por atreverse a hablar de filoetarras, otra que tiene la lengua muy larga… Yo no sé a dónde vamos a llegar… Fíjate que han condenado a dieciocho meses de cárcel al tuitero Camilo de Ory por escribir, dicen los jueces, chistes degradantes sobre Julen, el niño aquel que cayó a un pozo y allí acabaron sus días. Esto está tomando una deriva… Sí, en La Deriva precisamente, en la Alameda de Colón, estaba yo la otra tarde, pero dentro, porque fuera hacía mucho frío, cuando me contaron lo de Hacienda… No me asustes… Sí, que el ministerio de María Jesús fija para mediados de 2026 la reapertura de su edificio de Málaga. La sede lleva tres años cerrada y las obras no empezarán hasta junio de 2024, y algunos se atreven a criticarla, pero si está reactivando el mercado inmobiliario con los intereses millonarios que pagan por los alquileres. Serán estúpidos... Como con el puente del CAC, cuatro meses después de la última fecha del alcalde de que empezarían las obras, y van casi dos años y medio, pero no reconocen que gracias a esa tardanza se mantiene lubricada la actividad administrativa, se estudian mejor los proyectos… Ah, y no se molesta a los vecinos de los alrededores con las obras, que también hay que considerarlo. Pues ya has visto los arrumacos del alcalde con los de la Invisible, no me dirás que no es un ejemplo de acercamiento de la Administración a los ciudadanos y de buen clima, ahora que tanta falta hace con el calentamiento global. Sí, no te lo discuto. Lo que encaja poco es lo del Espejo negro, la adaptación de Ángel Calvente del guión de Berlanga y Azcona... Porque la gente tiene la mente muy calenturienta y, ya sabes, relaciona, que si el verdugo de ayer es hoy… Peor es la canción de Shakira, no me hables. Sorry, baby, hace rato que yo debí votar ese gato. Una loba como yo, no está pa’ novatos… Pues la verdad, no sé que tiene que ver una cosa con la otra… Francisco de Quevedo lo explicó así: Faltar pudo su patria al grande osuna, pero no a su defensa sus hazañas; diéronle muerte y cárcel las españas, de quien él hizo esclava la fortuna. Lloraron sus envidias una a una con las propias naciones las extrañas; su tumba son de flandes las campañas, y su epitafio la sangrienta luna.