Injusticia salarial

No me digan que no es un modelo económico perverso aquél por el cual exportamos médicos mientras somos capaces de atraer a banqueros foráneos con los sueldos que paga el sector a los altos ejecutivos.

España figura en efecto entre los países de la Unión Europea donde mejor pagados están los banqueros, que no los simples empleados de banca. Sólo nos superan Austria y Liechtenstein. Según datos de la Autoridad Bancaria Europea, 221 altos ejecutivos de ese sector se repartieron el año pasado casi 500 millones de euros. Su retribución media fue de 2,16 millones de euros frente a los 1,8 millones que representa el promedio europeo. Y un banquero español fue además el mejor pagado de todo el continente con cerca de 14 millones de euros. ¿Hay quien lo iguale? Las estadísticas son muy significativas: mientras que en el conjunto de la UE crecieron un 41,5 por ciento los banqueros que ingresan más de un millón de euros anuales, aquí el incremento fue del 72,6 por ciento. 148 altos ejecutivos de nuestra banca cobraron entre uno y dos millones de euros; treinta y siete se embolsaron hasta tres millones y otros dieciocho, tres o cuatro millones e incluso cantidades superiores. Los organismos supervisores no pueden al parecer poner topes a esos pagos, salvo que la retribución variable no puede superar el 100 por ciento de la fija. Aunque ésta puede llegar al 200 por ciento si la aprueba la junta general de accionistas. Hablamos de la banca, pero algo parecido cabe decir de muchas empresas de otros sectores, y así uno puede leer que la persona mejor pagada, por ejemplo, de Repsol es 387 veces el salario medio de los trabajadores de esa compañía, mientras que en Inditex es 238 veces superior. ¿No es de extrañar que, a la vista de esas cifras, que se repiten, es cierto, aunque con variaciones, en otros países, se haya producido en los últimos años, sobre todo durante la pandemia, una explosión de la desigualdad. Está visto que con las crisis, ya sean sanitarias o financieras, aumenta considerablemente el número de millonarios, y que cuando un sector como el financiero tiene problemas, ahí está el Estado para acudir al rescate y permitir que todo siga igual, pues no hay contrición ni propósito de enmienda. Mientras tanto y como contraste, sabemos que el sueldo bruto anual medio de alguien tan necesario para el bienestar de la sociedad como un médico es en España de 49.000 euros (1) cuando su colega alemán cobra 158.000; el británico, 119.000 euros y el francés, 85.000. No debe sorprendernos el que, en vista de esos sueldos y de la precariedad de la profesión, muchos jóvenes médicos españoles se decidan, al igual que tantos enfermeros, a salir al extranjero en busca de mejores oportunidades? O sea que mientras financiamos con nuestros impuestos su difícil formación universitaria, son luego otros países que, sin haber invertido en ella nada, se aprovechan de sus conocimientos. ¿Cómo acabar con ese tipo de situaciones, sobre todo con una desigualdad que no deja de crecer y de cuyas consecuencias para un capitalismo en grave crisis advirtieron los políticos y altos ejecutivos que se dieron cita la pasada semana en el foro de Davos? No parece haber más solución que algo a lo que se resisten siempre los gobiernos, incluidos los de izquierdas, como es una profunda revolución fiscal. Y a quienes hablan de ‘medidas confiscatorias’, baste recordarles que en otras épocas de grave crisis, en el país capitalista por excelencia, el tope impositivo llegó a superar el 90 por ciento. Ocurrió con el Gobierno del demócrata Franklin D. Roosevelt y ello sirvió para financiar el llamado New Deal, la política intervencionista en la economía con la que se superó la Gran Depresión, pero también en los años cincuenta con el republicano Dwight Eisenhower. Sólo cuando llegó Ronald Reagan a la Casa Blanca, se bajó allí ese tope, que había estado poco antes en un 73 por ciento, hasta un ridículo 28 por ciento, el más bajo desde 1925. Fue entonces cuando comenzaron a crecer no sólo allí, sino en todas partes, la desigualdad y la pobreza. Y en eso estamos. (1) La cifra varía algo según distintas fuentes