Desde hace unos años, vengo observando numerosas autocaravanas, incluso furgonetas camperizadas, aparcadas por toda la ciudad. A veces son las mismas durante días, semanas. Se solían ver en época estival, últimamente todo el año, en Muelle 1, Peñón del Cuervo, veredas, barrios… Muchas extranjeras, algunas no.

La vivienda está por las nubes y hay muchas personas que alentadas por un espíritu nómada, la posibilidad de teletrabajar, los que tienen paga pero ningún ahorro… y tanta casuística que ya empieza a dejar de serla, parece desembocar en nuevos modos de vida. Ante las viviendas ‘cápsulas’ de otros países, ¿quién no prefiere amanecer cada poco en un espacio reducido pero con un gran horizonte?

Alguno con casa propia ya se apunta a este estilo de vida sobre ruedas para obtener un extra alquilando su fortaleza pétrea.

Y toda esta composición tan onírica, con su más de una pesadilla, no me dejaría inquieta si pensara que no va a más, que no hay una buena regulación y que si los patinetes de alquiler nos han incordiado la vida de a pie, veremos la que se avecina con este formato: ¿Pagarán los impuestos de qué y dónde?, ¿se depositarán y tratarán los residuos arrojados por quiénes y dónde?, ¿usarán el SAS y otros servicios sin coste?... Vacaciones o viviendas en aparcamientos y espacios de todos, con las mejores vistas, duchas gratuitas, clima y servicios envidiables... El movimiento ‘okupa’ que nuestros políticos no atajan es ya filosofía de vida: que pague otro lo que yo pienso aprovechar; podríamos estar ante otra modalidad, el ocupa caracol, que empieza a comer espacio público, pero cuando se ha comido una hoja se marcha a otra, hasta que la planta muere. Los políticos siempre se encuentran en un vergel sin plagas, pero todo llega.