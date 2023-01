Los neurocientíficos hace mucho que acordaron que aquello que denominamos recuerdos son simplemente impulsos eléctricos que comparten nuestras neuronas entre sí.

Pasa algo parecido con las emociones. Las emociones segregan una serie de sustancias químicas y hormonas como son la oxitocina y la dopamina. Hay más, pero lo importante es que son las responsables de cómo nos sentimos. Todo esto según la ciencia.

Las emociones gobiernan nuestras creencias y acciones diarias mucho más de lo que podemos pensar. Son las responsables de que disculpemos los malos modos de un amigo o la falta de compromiso de una pareja. Los disculpamos porque los queremos.

Pero creo que ya sabéis que yo no hablo mucho del amor, es una emoción, eso es evidente, pero hay realidades que se nos escapan de las manos, sin avisar, como lo hace la última luz de la tarde. Eso me pasa con el amor, que no llego a acercarme tanto a él como para poder entenderlo.

Por eso yo hoy quería hablar de la melancolía y de la tristeza. De ese profundo vacío que me producen los inviernos, de esa apatía que llena mis tardes de noviembre a marzo. Quizá esta mala relación con el frío y el invierno radica en mi nacimiento. Nací un 15 de mayo de hace ahora treinta años y mayo, como todos los andaluces sabemos, ya es verano.

Todos mis recuerdos felices se agolpan alrededor de un calor crudo, sin contenciones, ese que se da en los meses de julio en Málaga. El mar siempre presente y esa sensación de que el tiempo no pasaba. Aún me ocurre eso, creo firmemente que de mayo a octubre cabe la infinitud del tiempo, pero que de noviembre a marzo todo es rutina y una búsqueda constante de la luz.

Dicen que el cóctel hormonal responsable de la melancolía y la tristeza es la noradrenalina y la serotonina, acompañadas de glutamato y gaba. Los neurocientíficos nos hablan de que si estos cuatro elementos no están perfectamente equilibrados, entonces nos sentimos tristes. Es evidente que esto es cierto, hay numerosos estudios que abalan estas teorías.

Pero no sé si es suficiente, no sé si me sirve esta explicación para aplacar el desasosiego que me producen estas tardes fugaces y este sol templado y como de juguete que rige ahora nuestras horas.

No sé si me sirve esta explicación para entender por qué sigo extrañando aquel sofá color crema, o guardando mis cintas VHS de las películas de Disney, aunque tengo, más bien tiene mi padre, la plataforma online.

Eso es porque para mí las emociones tienen un poco de esa magia indescifrable que se encuentra en cosas como una minerva de palanca, los pasodobles de Martínez Ares y el primer baño del verano.