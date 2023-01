Conforme creces, vas descubriendo una atalaya interior desde la que visualizas, analizas y generas criterios sobre muchas personas. La vida quizá sea, en parte, conocer y desconocer perfiles que van conformando tu eje vital desde que tienes uso de razón hasta que lo pierdes.

Por mi ejercicio profesional tengo la suerte de conocer a muchas personas constantemente. Perfiles variados que, curiosamente, acaban repitiendo pautas según arquetipos en la mayoría de ocasiones.

Lo curioso es que, a medida que vas cogiendo tablas, te vas dando cuenta de que los patrones de conducta no tienen la relación primaria y directa que uno pudiera creer con las impresiones iniciales, sino que van directamente condicionadas por algo mucho más valioso: el talento. La gente con una gran inteligencia emocional siempre es más buena. Y más libre. Por eso, cada día que pasa, agradezco a Dios que ponga en mi camino a personas brillantes, solventes intelectualmente y buenas. Y ahí, como siempre, estaba el Señor para que un día cualquiera de entre muchos decidiera que iba a conocer -de verdad- a Luis Merino Bayona.

Desde que era un chiquillo he tenido especial interés por Málaga, sus historias y las gentes que la conforman. Y como es lógico y natural, en ese esquema siempre aparecía Luis. En la política, en la cultura, en el deporte o en la Semana Santa.

Y es digno de reconocimiento pues pocas personas tienen la suerte de ser un histórico desde muy joven. Y Merino lo es.

Era habitual en mí, si iba acompañado de alguien y lo veía por la calle, comentar «Ahí va Luis Merino» y desencadenar una retahíla de datos sobre sus múltiples facetas en la sociedad malacitana hasta causar la desesperación de mis acompañantes que acababan con la pregunta «¿Pero tú lo conoces?» con mi sorprendente respuesta negativa. Como es lógico y natural, a un señor con ese bagaje, al que la gente llama «Don Luis», que gasta apellidos potentes, alto y con buen pelo, uno le presume un carácter y formas de ser específicas. Y yo no iba a ser menos.

Pero llegó el día en el que lo conocí. Recordaré siempre mis sensaciones previas en las que construyes la actitud para enfrentarte al desconocido ilustre. Y llegué a la cita. Y frente a mí se presentaba un caballero del que esperaba un apretón de manos robusto y la ceja elevada, encontrando por sorpresa como -sin conocerme- me daba un pellizco en un moflete y me invitaba a pasar con una sonrisa de oreja a oreja.

En cuestión de segundos había hecho dos cosas: desconocer a Luis Merino y conocerlo de verdad. Y esa suerte la conservo desde entonces.

Hace pocas horas la Agrupación de Cofradías reconocía a Merino su labor desarrollada con motivo del Centenario de la institución en el que, de manera completamente desinteresada, altruista y en una demostración sincera de amor hacia su ciudad, este buen hombre ha culminado un proyecto extraordinario que Málaga recordará por siempre. A cambio: nada. Conservando la misma sonrisa de la primera vez y con el entusiasmo a estrenar para seguir afrontando nuevos retos. Y es ahí donde reconoces la inteligencia aplastante de alguien como él.

La vocación de servicio es sello inequívoco de su perfil y junto con su vitalidad, le confieren poderes mágicos para entregarse a los demás siempre que sea necesario. Luis Merino suele conseguir todo lo que se marca como objetivo. Ya sea por eficacia en la gestión o por desgaste. Pero siempre alcanza la meta. Y eso hace que muchos le pidan ayuda, consejo y colaboración.

Ahora que ha cumplido la mayoría de edad, quizá sea el momento para reconocer a quien, sin necesidad alguna de serlo y pudiendo navegar tranquilo en mares más encorsetados, ha sido y es una personalidad moderna, aperturista y fiel a sus principios.

Y ahí regresan de nuevo los aprendizajes sobre las apariencias y corsés pues, con alta probabilidad, encuentres mayor frescura e innovación en su mirada coronada por cejas grises que en una criatura con un abrigo roto de colorines, un sombrero y un móvil en la mano mientras escribe anglicismos en las redes sociales.

Es un hombre de su tiempo. Y su tiempo es siempre el presente y un poquito más. Por eso impresiona. Por eso es admirable y precisamente por eso he aquí hoy este relato.

Me reconozco como fiel admirador de Luis Merino pues, algún día, me gustaría querer a Málaga y defenderla de la misma manera que él lo hace. Y es que en un mismo hombre se reúnen muchos de los ingredientes necesarios para ser un malagueño ejemplar.

Ése que ordenó abrir las puertas del ayuntamiento siendo alcalde durante un fatídico 4 de diciembre para que la gente se refugiara frente a los disturbios. Día aquél en el que demostró su altura de miras y tolerancia cero frente a las injusticias vinieran de quien vinieran. Un buen conocedor del mar. De la mar. Un socio ilustre de su Real Club Mediterráneo al que siempre lleva por bandera. Un cofrade del Perchel y un fiel seguidor de su Virgen de los Dolores. Ésa que abraza con el mismo compromiso y fe con el que acoge los proyectos y fundaciones que lidera con nobles objetivos siempre dirigidos a promover el bien común.

Pero es que encima tiene sentido del humor. Mucho. Y es gracioso. Y me río con él. Por eso hoy lo que celebro es haberle conocido y lo que lamento es no haberlo hecho antes. Aun así, atesoro algo intangible pero que tiene el mayor valor del mundo para un indocumentado como yo y es que, ahora, cuando camino por la calle y lo veo, no digo «Ahí va Luis Merino». Ahora grito «Ahí va mi amigo Luis». Y salgo corriendo a saludarlo.

Luis, si nos ponemos, nos da tiempo a meterle mano al bicentenario. Viva Málaga y su admirable Merino Bayona.