Pues ya fue el sorteo de la Copa del Rey de Badalona, que digo yo que ya es un acierto que se celebre en una localidad tan de básket. Unicaja, por fin, tenía una bola en ese sorteo. Reconocemos encantados todos los aficionados al equipo malagueño que la clasificación para disputar esta próxima Copa del Rey ha sido brillante por los resultados y por el juego que ha desplegado el equipo en esta primera parte de la temporada. Pero el calendario no ha sido muy bueno para nuestro equipo teniendo que jugar fuera de casa cinco de los seis partidos contra los grandes equipos de la competición y solo ganando uno de esos seis partidos. Con esa perspectiva pensar en ser cabeza de serie era prácticamente una utopía. Y claro, luego pasa lo que pasa si la suerte te da un poco la espalda.

Lo primero a convenir es que se demostró que lo de las bolas calientes son como los Reyes Magos, que son los padres. El sorteo deparó en el mismo lado del cuadro a Real Madrid y Barcelona, los dos máximos favoritos a ganar el título, como siempre. Si ganaran sus cruces de cuartos de final se verán las caras en semifinales por lo que no se dará la ansiada final para la plataforma televisiva que tiene los derechos de retransmitir el evento. Y Unicaja irá por ese lado del cuadro. Esto es que su cuarto de final será el Barcelona, y si es capaz de hacer la machada de ganar ese partido, a los dos días se enfrentará muy probablemente al Real Madrid. Ahora espero que todos esos que dicen que ser cabeza de serie no es tan importante se den cuenta de que no tienen razón. Tampoco los que piensan que para ganar cualquier competición hay que ganar a todos los mejores. Imagínate que ganamos al Barcelona y dos días más tarde al Real Madrid. La hazaña sería increíble, pero todavía no tendría premio puesto que tendrías que ganar la final contra un rival como Tenerife o Baskonia, ambos equipos con la suficiente categoría como para poder ganarnos, como ya ha pasado, por otra parte.

Pues sí que pienso que ser cabeza de serie es una ventaja porque evitar en la primera eliminatoria los tres mejores equipos de la liga eleva tus posibilidades de colarte en semifinales y eso ya es algo muy importante. Lo es porque si se diera la machada de ganar a un grande sería en esa semifinal con el premio de jugar una final de la Copa del Rey y ese es un premio muy importante porque no se juegan todos los días finales de esta índole.

Pero hablando del camino que nos ha tocado, nos enfrentaremos a un equipo de los más caros de Europa, construido para ganar la Euroleague. Será fundamental para ganarles dominar nuestro rebote defensivo ya que ellos intentarán no dejarnos correr focalizando su atención en el rebote de ataque. Ellos son muy grandes, por lo que no les cuesta mucho cerrar los espacios en la pintura minimizando nuestras opciones de atacar la canasta y haciéndonos más dependientes si cabe de nuestro porcentaje de tres puntos. También tendremos que tener muy claro cómo defender las situaciones de bloqueos al jugador con balón, por la calidad de algunas de sus estrellas en esta acción para sacar ventaja y por las continuaciones alejándose del aro para tirar de sus bloqueadores. Y si te pareciera poco, quizás el detalle más importante puede ser que Unicaja necesitará hacer un partido muy brillante, de los mejores del año y que el Barcelona rinda por debajo de sus posibilidades.

Ahora, independientemente de todo esto y teniendo clara la dificultad del partido y del camino, tenemos que estar muy contentos ya solo por estar en esta competición. Nosotros tenemos claro esto después de estos últimos años de auténtica sequía y viendo jugar a nuestro equipo a un nivel no acorde con el de la entidad bancaria, de la afición y de la capacidad económica para formar un equipo. Ahora, además, nos sentimos orgullosos de lo que el equipo muestra en la cancha, con sus defectos y sus virtudes, y sabemos que exigirá a cualquier rival contra el que se enfrente que dé su mejor versión para ganarnos.

Entiendo perfectamente que los seguidores de Unicaja quieren revivir esas sensaciones añoradas de cuando se ganaron títulos. Pero esa afición es una afición inteligente que entiende de baloncesto y sabe de la dificultad cuando están de por medio rivales como las secciones de los clubes de fútbol que no es nada fácil competir con esos presupuestos que sostienen sus proyectos.

Pero sí que olemos sangre en la BCL. Ahí sí que vemos que nuestro equipo tiene muchas opciones de alzarse con un título. Es una competición que cada año gana más nivel con equipos de gran tradición pero algo venido a menos. Si a esto le unes el nivel que está mostrando Unicaja, creo que es claro candidato a clasificarse para la Final Four de esta competición europea y luchar por ganarla. Y olemos sangre hasta el punto de llenar el Carpena en el primer partido de la segunda fase de esta BCL. La afición al baloncesto en Málaga sabe que esa es la competición y empujará desde la grada aunque los partidos sean en miércoles. Sabemos lo que hay en juego.