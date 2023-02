¿Quién les sujeta la careta?

Que Málaga es la Ciudad del Paraíso no cabe duda alguna. Si ruedas por la A-7 y te encuentras puñados de billetes de 50 que vuelan y debes sortear, o uno de sus ciudadanos es agraciado en el euromillón con más de 66 millones… ¿qué más se puede decir? Nos ha sido concedida una gran suerte en este rebalaje y esta, también, va a decidir las municipales del mayo florido.

Otra cosa bien distinta es que la ministra de Hacienda se apropie de buena parte de lo que hayas ganado, a la vez que excluye de la lista de los paraísos fiscales a Emiratos y abre la puerta a que el emérito deje de pagar impuestos en España y los pague allí. Estas son las razones que necesita la izquierda para levantar la bandera de la República, y el que fuera un día rey de todos pues les ayuda, otro sorpresón , a izarla en el mástil. Que buen vasallo si hubiera buen señor. Pero no es el caso.

Menos mal que Zapatero sí ha encontrado a quien servir, se llama Maduro y el ex presidente español lo blanquea todo lo que puede y más. Por eso, una de las cuatro grandes multinacionales de productos de limpieza, Procter&Gamble, Unilever, Reckitt Benckiser o Henkel, lo proyectarán como ejemplo de chico aplicado que le limpia la mierda de los zapatos a un tirano y, sin sonrojo alguno, saluda a la cámara. Lo comentó Federico cuando el verso se hizo duelo en Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, ¡qué blando con las espigas!, ¡qué duro con las espuelas!

Pero los hay más libres. Elon Musk fue de los pocos que declinaron la invitación a asistir a Davos, mientras que otros se mataban por un lugar bajo el sol de este gobierno mundial que nadie ha elegido. Como se esperaba -y glosa el gran Fernando del Pino-, allí se impartieron reglas que rigen para todos menos para ellos mismos. Sin embargo, lo que más me ha enternecido es el Informe Anual del Foro, que no desglosa sus ingresos por donante, ni tampoco los gastos -más allá de algunos apuntes sin interés- y, por supuesto, tampoco se encuentra ningún documento de una auditoría independiente. Ah, los que proponen subidas de impuestos no pagan ninguno más que la seguridad social de sus empleados. Ahora bien, tienen quienes les ayuden -como Zapatero con el sátrapa- y son los grandes censores globales -Google, Microsoft y Facebook-, que se dan de empujones con los representantes de la ONU y la UE, algunas universidades anglosajonas -quién te ha visto y quién te ve, Harvard- y los filántropos de guardia, léase Gates o Soros, tanto monta. Eso sí, hablan de diálogo, pero en sus reuniones nunca hay debate entre distintas posiciones, sino la repetición de los acostumbrados mantras. Nada nuevo entre las sombras. Ya lo dijo uno de nuestros mejores amigos, William Shakespeare, cuando Macbeth le susurra a Seyton que «la vida no es más que una sombra en marcha; un mal actor que se pavonea y se agita una hora en el escenario y después no vuelve a saberse de él: es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada».

Pero no faltan motivos para acalorarse. Por ejemplo, un juez de la Comunidad de Madrid que había decidido que le pusieran una pulsera a una mujer que acosaba a su ex, tiene que rectificar porque las pulseras solo son para los hombres, a ver si alguien va a pensar ahora que una mujer, una sola, vaya a cometer algún delito. Pero en España ya hace tiempo que cada uno ayuda al otro a sujetarse la careta. Y es que de otro modo no se explicaría que los sindicatos policiales protesten por el proceso a cuarenta y cinco agentes en su proceder el día del referéndum ilegal, indultándose a los líderes de aquel golpe de Estado. En fin, como dice mi musa, estamos rodeados por enemigos de la verdad y amigos de la mentira. No obstante, tenemos un gran consuelo, está ahí el caramelito de la llamada Expo 2027, ¿podría haber algo más dulce? Jorge Luis Borges fue muy claro:

Debo fingir las armas y la pira

de la epopeya y los pesados mares

que roen de la tierra los pilares.

Debo fingir que hay otros. Es mentira.

Sólo tú eres. Tú, mi desventura

y mi ventura, inagotable y pura.