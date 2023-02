Torpezas cotidianas

Lunes. Hay pajaritos que revolotean entre los valientes que están jugando al golf. En el amplio comedor diáfano, con toda la mar enfrente, entra la luz pero no el frío. El cielo está limpio y suena un silencio vivificante. El Parador de Golf de Guadalmar nos acoge a Manuel Salinas y a mí para celebrar una conspiración poética. Venimos de deliberar y otorgar, junto a Belén Molina, Pablo Bujalance y Miguel Torres López de Uralde el Premio Gerald Brenan de Relatos, que ha ganado el barcelonés-madrileño Alberto Echavarría con un trabajo donde el humor está muy presente. Salinas me entrega un ejemplar de su nuevo libro, ‘Contemplaciones’, un conjunto de textos nutritivos, una defensa de la poesía, como dice el subtítulo. Le entra a uno el café oyendo a Salinas y contemplando las colinas suaves y verdes, orografía domesticada, que se sitúan en los límites, los confines, de la ciudad. Encuentro una rara paz. Y hasta un botellín de aceite encuentro para ese pan suave y caliente que nos sirven. Como si de una teletransportación se tratara, vuelo de la tranquilidad del extrarradio lujoso y extranjerizante al centro de la ciudad, al tráfago y las ocupaciones, a la redacción y el callejeo. A ver si con tanto ajetreo se me va a olvidar usar algún día de estos la palabra limerencia.

Martes. Leo a Álvaro Cunqueiro. Un tipo de una aldea tiene una oreja que le ha crecido bastante más que la otra. Si te acercas a ella se oye el mar. Pronto se convierte en toda una atracción. Lucrativa, incluso. De madrugada, me despertaré sobresaltado para tocarme la oreja. Comprobaré que está intacta y en su tamaño. O eso creo, porque el mar si lo oigo. Supongo que es el mar.

Miércoles. El almuerzo es en ‘Divinísimo’, Marbella, avenida del Mar. Nos dan unos caracoles en salsa gloriosos, quisquillas, alcachofas con almejas y un arroz con tropezones de sepia que refuerza las ganas de vivir y de olvidar preocupaciones, latazos y rutinas. La tertulia se alarga mientras nos vamos dando novedades sobre nuestras vidas y haciendas y el gran gastrónomo y sibarita Carlos Occhi, que preside la mesa, continúa pidiéndonos buen vino y contando recuerdos italianos. Luego, en el puerto deportivo, atrapo un instante: 18.49, cuando el sol va dimitiendo a lo lejos mientras el rumor y olor del mar se mete por los vasos. Marcho a casa cuando la noche no parece querer cómplices. Abrazar a los amigos alarga la vida.

Jueves. Plató. Explico un poco por qué el BCE sube los tipos de interés y un viejo conocido me manda un mensaje, laudatorio, alusivo a mis palabras. Y a mi chaqueta. Nota mental: releer el mensaje mucho a lo largo del día. Y no mancharme la chaqueta. Me la mancho. A media mañana. No convirtamos en malos presagios lo que es mera torpeza cotidiana. Releo el mensaje. Otra vez.

Viernes. Salgo muy temprano a caminar a ver si por ahí hay adjetivos sueltos. El frío es clemente y dos de mis desayunaderos favoritos están a tope. En el periódico hay ambiente de viernes, aunque en realidad a esta hora siempre hay un algo de algarabía matinal jocosa, festiva y activa. A mediodía paso por el mercado como si fuera un hombre activo que hace la compra y se interesa mucho por los productos frescos. Lo que está fresca es la cerveza. Me toco la oreja y pienso que aquí sí estaría bien oír el mar, sobre todo por los boquerones que me plantan delante, delicados y bien fritos. Me convocan del programa del gran Jesús Vigorra, en Canal Sur Radio, para el miércoles próximo, un día interesante en mi vida. Un 8 de febrero. Siempre me ha gustado esa fecha. Es un gran día para nacer.