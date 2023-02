A veces las cosas salen simplemente mal. No importa la buena intención que haya detrás, el esfuerzo que se haya dedicado o que no salga bien porque otros se hayan empeñado en que falle. Si falla, falla, y no hay vuelta de hoja. Pero nunca es fácil admitir el error. Y mucho menos corregirlo a veces.

Rectificar es de sabios dicen, pero eso es cuando lo haces a tiempo, si tardas un poco más de lo debido ya eres el necio que no quiso darse cuenta. Y entonces ya no hay rectificación que valga; todo cambio, modificación o marcha atrás subrayará el error cometido, ya no habrá forma de salir bien de la situación ni haciéndolo de la mejor manera posible. Hay un momento en que rectificar es dejar de tener ya razón en el asunto o autoridad para encargarse de enmendarlo y no es fácil estar dispuesto a abandonar algo cuando estás convencido de que quieres hacerlo bien, de que la solución está cerca y casi en tus manos. Y menos cuando sabes que no hay muchas otras que quieran recoger el testigo. O que el relevo llegará tarde. A veces esperar parece un error peor. Y por eso no se rectifica a tiempo y por eso luego ya no hay manera.

Dicen que de los errores se aprende, que el fracaso es la antesala del éxito, que cada vez que te caes te levantas más fuerte, pero no siempre se aprende, fracasa o se cae uno lo suficiente, como para que no le escape de nuevo algo en el intento y caiga al rato de bruces.

Porque hay quien no lucha sólo contra lo que combate sino contra todo lo que se lo impide y no hay soldado que pueda contra un ejército. A veces las cosas salen simplemente mal y uno tiene que echarse a un lado, dejar que pase el siguiente y desearle mayor suerte.