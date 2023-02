Prueba de fuego en OK Corral

El mundo del deporte mira estos días a Arizona. Hace unas horas Kevin Durant aterrizaba en el equipo de la capital del estado, Phoenix, en uno de los grandes traspasos de la NBA de los últimos años. En dos días los Arizona Cardinals son los anfitriones de la mítica Super Bowl que este año enfrenta en el estado del desierto a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y los Eagles de Philadelphia de Jalen Hurts.

El 26 de octubre de 1881 en ese estado se hablaba de otra cosa. El descubrimiento de una veta de plata hacía unos años había convertido a la ciudad de Tombstone en una localidad muy próspera. Muchos lugares de entretenimiento, bares, casinos, burdeles y una vieja enemistad entre el Marshall de la localidad de 7.000 habitantes, Virgil Earp, y el Sheriff del condado de Cochise, Johnny Behan. Virgil defendía los intereses de los comerciantes de la localidad, varios de esos negocios eran suyos. Behan los de los mineros y los ganaderos. El conflicto era inevitable. Ese día, Virgil con sus hermanos Wyatt y Morgan, y su primo John ‘Doc’ Hollyday salieron al encuentro de seis cowboys. El duelo se produjo en un establo de caballos llamado OK Corral. Un enfrentamiento para la historia del que han surgido múltiples películas y leyendas. La realidad, 30 disparos en menos de medio minuto, tres heridos leves y tres cowboys muertos, Billy Clayton y los hermanos Tom y Frank McLaury, este último de solo 19 años.

Después de la derrota ante Gran Canaria, Unicaja afronta una dura prueba de fuego ante un equipo de «pistoleros de gatillo fácil» que es este año Baskonia. Un equipo duro liderado por Markus ‘Wyatt Earp’ Howard y Darius Thompson, y secundado por Daulton Hommes, Matt Costello y Rokas Giedraitis. Eso sin olvidarnos del recién llegado Max Heidegger, Tadas Sedekerskis, Kotsar, Marinkovic o un viejo conocido como Dani Díez. Un equipo al que los puntos se les caen de las manos frente a la potente maquina defensiva de Ibon Navarro. Todo un duelo en OK Corral.

Howard está siendo una de las grandes sensaciones de la temporada. Algunos ya le comparan con Shane Larkin y apunta a uno de los grandes de la Euroliga en las próximas temporadas. Formado en la Universidad de Marquette, como Dwayne Wade en su última temporada, se convirtió en el tercer jugador de la historia en anotar 50 puntos en un partido en 3 temporadas consecutivas igualando a Wayman Tisdale y Pete Maravich. Fue el máximo anotador de la NCAA en esa temporada 2019 - 2020. En 2016 estuvo en Zaragoza. Aquí ganó la medalla de oro del Mundial U17 con Estados Unidos. Marcus es de ascendencia puertorriqueña. Su madre nació en Aguada y Edy Cassiano intentó sin éxito reclutarlo para la selección boricua. Persona muy religiosa, tiene varios pasajes bíblicos tatuados en su cuerpo. En su muñeca izquierda, Filipenses 4:13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece».

Su escudero es Darius Thompson. Pasó sus años universitarios cambiando de centro educativo, hasta tres. Primero en Tennessee, después Virginia y acabó graduándose en Western Kentucky especializándose en estudios afroamericanos. Su padre es entrenador universitario en Cumberland (Tennessee) en la NAIA y sus cambios de universidad fueron buscando tratar de maximizar su juego. Algo que está consiguiendo también en el equipo de Joan Peñarroya.

A estas alturas de la temporada Unicaja y Baskonia son los dos grandes casos de éxito de la ACB. Después de múltiples cambios, ambos equipos son muy competitivos, pero el domingo a las ocho en el Carpena… sólo puede quedar uno. Es un duelo en OK Corral donde la clasificación liguera no importa, pase lo que pase los alaveses seguirán delante, pero el vencedor acudirá a la Copa, primer objetivo de la temporada, con un plus que el otro no tendrá. Sólo podrán cruzarse en la final, pero... por qué no. Suerte...