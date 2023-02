Toca pensar en elecciones municipales: Málaga preciosa, cultural, tecnológica, ruidosa, especuladora, sucia… Muchas cuestiones dependen de las políticas, otras, los ciudadanos somos actores o cómplices, pero en última instancia, unos ciudadanos que no defienden ni cuidan su ciudad devienen de ciertas políticas endógenas como exógenas al municipio. Ya flaquea la esperanza que empadrona la desidia en el malagueño empadronado, sin interés en lo público porque no satisface sus anhelos esenciales, otros pasan porque se deben a ‘subsociedades’. El trampantojo democrático reluce en mecanismos de participación ciudadana, instrumento sin gran calado y escasa cultura inculcada para ello. Si los políticos no cumplen con los ciudadanos, ¿qué reacciones esperan si los saturan con sentimientos de injusticia y abuso? No obstante, nuestro Consistorio actual está tranquilo. Le sopla el viento de popa y navega con el mejor capitán, que ningún oponente, ni subordinado, es capaz de relevar. Es irritante que los políticos reelegidos sólo asocien votos con buen hacer, sin pensar que ocurra por falta de opciones…, sin desdeñar el ímprobo trabajo que mayoritariamente realizan (estupendamente remunerado y conceptuado más como porrón de horas figurantes que por ejemplar gestión). Normalmente los partidos prometen lo que escasamente cumplen, dada la nula responsabilidad política, que ni opera ya en su forma ética de dimisión. Se avecinan súper proyectos al olor de subvenciones europeas que los malabaristas del OMAU conseguirán, supongo, si no se pifian, como seguro pifiarán las del Plan EDUSI-Lagunillas, si Urbanismo no lo remedia, pues atasca sus propios proyectos, además de las licencias de obras en el Centro Histórico…, aunque impulsa megaproyectos de fondos de inversión cataríes, israelitas, etc. ¿Sueñan con nuevos empadronados no quemados que les voten sempiternamente? Málaga boca abajo y soltando céntimos de plusvalías...