Lo que hace falta es vaselina

Los chicos crecen, es un hecho, no solo conforme se hacen mayores, sino que son cada vez más altos y grandes. Las tallas lo tienen claro, uno mismo, por ejemplo, era antes L, ahora como mucho es M y para ir a la moda (o sea, como un presentador de Tele 5) a veces tira de S. Los coches igual, los que hoy se hacen no caben en plazas de garaje de hace 30 años y aparcar o desaparcar es un dolor. En las butacas y palcos de los viejos teatros la gente, sobre todo de media edad para abajo, no se sienta, se encaja. ¿Qué tiene de raro que a los trenes les pase igual?, ¿hay que seguir haciendo vagones a la medida de viajeros antiguos o quitando asientos para que quepan los grandotes, justo ahora que viajar es gratis? Es verdad que está el problema de los túneles, sobre todo si hay tanta montaña como en el Norte, pero problemas de ese tipo siempre se han arreglado con vaselina.