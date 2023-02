El rascacielos de la primera imagen se encuentra en Nantes, recibe el nombre de Torre Bretaña y fue construido en 1972, en una década en la que se construyeron muchos de los rascacielos actualmente existentes en Europa. Hace, por tanto, medio siglo. Mide 144 metros y, como cualquiera puede apreciar, destroza la percepción de la elegante fachada fluvial de la ciudad sobre el Loira. No se ha vuelto a construir otros rascacielos en Nantes desde entonces. Su arquitectura de vanguardia, que la tiene, y mucha, rara vez alcanza ahora, como máximo, las 15 plantas. Nantes es una ciudad conocida en Europa por su gran vitalidad cultural, y sin ser el prototipo de ciudad monumental, su cuidado paisaje urbano atrae un relevante turismo de calidad. Algo podríamos copiar.

Se ha convertido en un lugar común decir que los rascacielos, en sí mismos, no tienen por qué ser negativos. Claro. Para completar el razonamiento, habría que decir que los rascacielos, en sí mismos, no tienen por qué ser positivos. La cuestión es que un rascacielos nunca aparece ‘en sí mismo’ sino que ocupa un sitio, se sitúa en un lugar determinado. Y como se trata de artefactos de un volumen fuera de lo ordinario, ahí comienzan los problemas: vistas que se mutilan o eliminan, paisajes que se dejan de percibir, lugares simbólicos que se ocultan o desvirtúan, siluetas urbanas drásticamente transformadas, hitos naturales o monumentales tapados, descontextualizados o ridiculizados, sombras a edificios cercanos, etc. Estas consecuencias revisten una mayor gravedad, lógicamente, en ciudades históricas o en aquellas ubicadas en emplazamientos singulares. Por el contrario, en urbes de nueva creación situadas en anodinas llanuras los problemas son, comparativamente, menores.

No es este, desde luego, el caso de Málaga, una ciudad de cerca de 3.000 años de historia, la segunda más antigua de España y cuyo emplazamiento, entre las montañas y el mar, al fondo de su bahía, ha sido históricamente elogiado por su atractivo. A pesar de ello, los malagueños asistimos a una espiral rascacielista de una formidable intensidad, y estamos ya comprobando los daños sobre su paisaje que producen los primeros que se están ya construyendo. El caso más llamativo es el de las torres de Martiricos, una mole (son dos, pero tan cercanas que se perciben como adosadas) que, entre otras consecuencias, rompe bruscamente el profundo eje visual que formaba el Guadalmedina, modifica drásticamente las relaciones visuales de la ciudad con los Montes de Málaga y destroza la visión conjunta de la ciudad desde sus miradores urbanos, como se puede apreciar en las dos imágenes inferiores. Seguramente habrán reparado en el simbolismo de la actuación: estos colosos de hormigón se erigen en el mismo lugar en el que, según la tradición, fueron martirizados los patrones de la ciudad, Ciriaco y Paula, precisamente lapidados, esto es, matados a pedradas. Piedras antes y hormigón ahora. En otras ciudades se homenajea a sus patrones de otra forma. En el paroxismo del cinismo, podrían ponerle a uno de los rascacielos Ciriaco y al otro Paula, pero mejor no dar ideas.

Se suele argumentar en favor de los rascacielos que al crecer en vertical liberan terrenos a su alrededor. Será en otras ciudades; en Málaga ocurre exactamente lo contrario: los rascacielos se emplazan o emplazarían en los escasos espacios libres existentes, llámense Martiricos, Repsol o la explanada del dique de levante, para reducirlos o eliminarlos completamente. Se afirma también que así se concentra la edificabilidad en una parte del terreno, dejando libre el resto, pero esto parte de un presupuesto muy cuestionable: hay que edificar (y mucho) en los espacios libres que pervivan o que vayan surgiendo. Cada vez que esta ciudad, con una enorme carencia de zonas verdes, vislumbra la posibilidad de disponer de terrenos para grandes espacios abiertos, se acaba transformando en negocio lo que debía ser un espacio de oportunidad para solucionar carencias históricas. Y estos espacios libres intraurbanos no son ilimitados: cada vez habrá menos oportunidades para poder dotar a la ciudad de amplias zonas verdes. Bonito ejemplo de sostenibilidad.

También se arguye que crecer verticalmente evita que la ciudad se expanda horizontalmente, consumiendo más territorio, pero en Málaga esto tampoco se cumple: se crece o se pretende crecer en todas las dimensiones y direcciones existentes. No obedece, por tanto, a un modelo de ciudad, ni desde luego, como ocurre en algunos microestados o en ciertos países asiáticos, el crecimiento en altura surge como respuesta a un problema de acceso a la vivienda.

Por el contrario, se comentan menos los verdaderos motivos de la construcción de rascacielos. El primero, bastante prosaico, pero tan antiguo como estimulante para sus promotores, sean públicos o privados: obtener las máximas plusvalías posibles de la construcción sobre una parcela. El segundo motivo, de carácter simbólico y con un fuerte componente ideológico: detentar y representar el poder y el dominio del territorio, eligiendo para ellos emplazamientos singulares y alturas exclusivas. A partir de estos atributos, el rascacielos se convierte en una mercancía, que se adquiere (en una parte o en su totalidad) con las expectativas de obtener mayores beneficios con su venta (esto es, especulando), generando, en definitiva, un producto financiero. Podríamos añadir una última motivación más: la vanidad de pretender pasar a la posteridad, de dejar su huella en la ciudad (en este caso, su mazacote), por parte de sus impulsores, tanto empresariales como, especialmente, políticos.

Escuchamos en los medios de comunicación que en nuestra ciudad se están construyendo o se pretenden construir, en este delirio rascacielista que invade a nuestros gobernantes locales, cerca de una treintena de rascacielos. Estos son tantos como los existentes actualmente en Madrid, una ciudad seis veces más extensa y seis veces más poblada y con un dinamismo económico y una acumulación de poder político incomparablemente superior al de Málaga. Madrid, por cierto, es, de las capitales europeas, una de las que más rascacielos contiene.

Tristemente, los rascacielos que se están construyendo en Málaga tienen, al menos, un componente pedagógico. Lejos de infografías comerciales, nos muestran crudamente sus magnitudes y sus efectos. Por ejemplo, los dos (habrá un tercero) edificios conocidos como Torres del Río, de unos 71 metros de altura cada uno. Si quieren calibrar cómo sería el rascacielos del puerto (de 150 metros de altura), pongan una Torre del Río encima de la otra, sumen dos plantas más y tendrán el resultado. Y trasládenlo al centro de la bahía de Málaga, al punto más visible de la ciudad.

La fiebre desarrollista a la que asistimos en Málaga no es nueva. En este sentido, la ciudad cuenta con una trayectoria, valga la expresión, poco edificante. En los años 60 y 70 se construyeron muchos mamotretos en diversos puntos de la ciudad, pero esta nueva oleada desarrollista cuenta con dos grandes diferencias: el gigantismo de las construcciones actuales y el decidido y entusiasta impulso municipal a estos colosos de hormigón. El neo-desarrollismo se traduce también en construir moles en el propio centro histórico, de volúmenes superiores a las de su entorno. Así ocurre con el hotel de Hoyo de Esparteros, que deforma la percepción de la singular plaza, ha hecho desaparecer una calle y elimina las vistas a hitos paisajísticos urbanos. Todo ello además de destruir el palacio de los Condes de Buenavista (La Mundial), replicado, patéticamente descontextualizado, en otro lugar de la plaza. Por cierto, al parecer uno de los bares del nuevo hotel recibe el nombre de La Mundial. ¿Cabe más oprobio al patrimonio?

Nueva York es conocida como la ciudad de los rascacielos, por ser el modelo original. De hecho, hay muchas ciudades, sobre todo en Asia y en Oriente Medio, que albergan un número similar o superior de ellos. La mayoría de estos rascacielos, y de estas ciudades, son absolutamente anodinos, copias sobre copias. Málaga, por mucho empecinamiento que se ponga, nunca será conocida como la ciudad de los rascacielos. Aspirará con mucha fuerza, eso sí, al más pedestre y lacerante lema de la ciudad de los mamotretos. Ciertamente, ver a Málaga, una ciudad milenaria situada en un espacio privilegiado, cargado de historia y de cultura, en esta situación, como si acabara de surgir en el desierto arábigo, provoca una desazón de un tamaño superior al del mayor de los rascacielos.