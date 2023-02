Estas últimas semanas estamos viviendo como Vinicius, jugador del Real Madrid, está siendo protagonista sin quererlo por lo que vive en cada partido que juega con su equipo fuera del Santiago Bernabéu. En el terreno de juego es provocado por los contrarios, juego de la provocación en el que él también entra y participa activamente. Sí, me da la sensación de que todos critican la actitud de Vinicius con sus provocaciones pero se justifican las de sus rivales, pero compañeros de profesión. A esto le puedes sumar la de patadas que le dan en cada partido, siendo el jugador que más faltas recibe de todas las ligas europeas. Dicen, no sé si es verdad o no, que hasta los contrarios se turnan en hacerle faltas para no ser castigados con tarjetas amarillas.

Pero esto, que ya es preocupante y que debería estar controlado por el árbitro de turno, no es lo peor. Lo peor es ese acoso por insultos racistas desde la grada al que es sometido este jugador. Hemos llegado al punto de ver cómo acompañando a una pancarta se cuelga un muñeco ahorcado representando al chico. O cómo es el protagonista de cánticos racistas en los alrededores de un campo de fútbol, que sea denunciado y que el juez correspondiente archive el caso por considerar yo no sé qué.

Mi sorpresa estos días es que los ilusos como yo que considerábamos que esto era algo más propio del fútbol que de nuestro deporte, estamos muy equivocados. Esta semana he visto cómo unas seguidoras de un equipo español con la camiseta de su equipo puesta insultaban a un jugador rival desde la grada en un partido de Eurocup. ¿No se dan cuenta de que cuando se ponen ustedes la camiseta de su equipo están representando en parte a su equipo y que ese comportamiento dista mucho de los valores que representan su club y la afición de su club que, además tiene una enorme tradición en el baloncesto español y que es una de las aficiones más entendidas que hay en España? ¿De verdad que a estas alturas de la vida son ustedes racistas? Supongo que si estas señoras me leyeran seguramente contestarían con un «no». Pero si no son racistas, ¿por qué se comportan así?

Pero es que anteayer viernes una jugadora comparte conmigo una noticia del periódico deportivo más importante que hay en nuestro país en la que se lee que unas jugadoras de baloncesto en un partido de primera nacional han tenido que denunciar el comportamiento vejatorio de un árbitro, que se mofaba de ellas por ser mujeres. ¿Es usted, señor colegiado, un machista? También pienso que este señor me contestaría con un «no» si me leyera, por eso no entiendo qué le motiva a comportarse como si lo fuera.

Es evidente que el problema no es de un deporte en concreto, los del baloncesto ya no podemos sacar pecho de que somos más educados que los aficionados del fútbol. Es un mal de la sociedad y tiene difícil solución. Hay clubes que han determinado no vender entradas a las aficiones rivales o prohibir la entrada al campo de aficionados del equipo rival llevando puesta la camiseta de su equipo. ¿De verdad que hay que llegar a esto? ¿Es esa la solución? Muchos dicen que hay que denunciar a gente que se comporte así, que si lo hacen cerca de ti eres tú quien debes reprimirles para que cesen esa actitud y, si fuera necesario, denunciarles. Sí, hombre, está el patio como para decirle algo a un energúmeno que está llamando mono a un jugador, que con la violencia que está instalada en la sociedad es cierto que dejará de insultar al jugador y pasará a insultarte a ti. Si es que no se va a por ti a zurrarte. Imagínate tú el show si posiblemente fuiste al campo con tus hijos. ¿Quién se va a arriesgar a reprimir a nadie para que te pongan pingando o te lleves una torta encima? O ambas cosas.

Sinceramente yo no sé cuál puede ser la solución. Lo que sí está claro es que los clubes deben perseguir estas actitudes y sancionarlas en la medida de sus posibilidades. Gente así no puede pertenecer a la afición de ningún club ni al estamento arbitral. Gente así no nos representan. Ellos no son deporte.

Y las autoridades deben perseguir igualmente estos comportamientos. Y sancionarlos. Cada vez hay más medios para conseguirlo y no vale que en ciertos campos curiosamente las cámaras no distinguieron a los que insultaron al jugador, que esto también ha pasado, que no me lo invento.

No sé si será suficiente pero debe ser el inicio del camino para lograr que insultar a otro por su color, por ser árbitro o ser mujer, deje de ser noticia en los informativos o en los periódicos de tirada nacional.