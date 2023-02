Partidario de la felicidad

Lunes. Y pensar que hay gente que le ve placer a probarse y probarse ropa en un probador.

Martes. No sé si conseguiré adelgazar pero sí hay cosas que me quitan un gran peso de encima. He pasado la ITV. Yo no, mi coche. Ahí sigue, fiel y veterano, dispuesto a darlo todo un año más. Con su pegatina en el cristal. Y lavadito. No como la cafetera. Que ahí está, renqueando pese a su juventud. Esta mañana estaba algo más entonada, al menos en la primera taza, pero se ha vuelto irascible y peleona, como un poeta rechazado. La mañana sabe a triunfo, por lo de la ITV, a gestión culminada tras mucha procrastinación. Salgo victorioso del taller y aún es tempranísimo y dará tiempo antes de llegar a la redacción de contemplar un chaparrón, mirar la mar y desayunar en uno de esos establecimientos elegantes en los que los ejecutivos de las cercanías se pegan media hora describiendo el tipo de pan o desayuno que quieren. Oiga, que le he dicho pan de viena poco tostado de cereales con margarina, pavo y queso fresco, no curado y una loncha oblonga de tomate, no dos, con un poco de sal y mayonesa pero aparte. Y luego tienen que especificar cómo quieren el café, claro. La cara de la chica que atiende no es que sea un poema, es La Divina Comedia entera. Me da apuro que mi pedido sea tan escueto, un bocadillo de jamón y un café con leche, y así, por tirarme a la vida loca y desenfrenada, probar el peligro, creerme ejecutivo trajeado y retener un poco más la atención de la chica, añado: y un vaso de agua. La tarde se irá sin mucha amabilidad. Hay que ver lo bien que se duerme con la ITV pasada. Y dos copazos de vino.

Miércoles. Radio. Tertulia en Canal Sur en lo de Jesús Vigorra. Hoy me toca con Ana Cabanillas, de El Periódico de España y Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla. Llueve muchísimo. Mediodía. En La Cosmopolita hay sashimi de salmonetes, callos y tarta de queso payoyo. Cumpleaños. Número redondo. Almuerzo familiar. La tarde se mete en whisky y zascandileo y vienen inesperadamente amigos al encuentro y descubre uno un mapa de coctelerías y hasta que hay un vaso que se llama teta de monja. Ahora hay que tener mucho cuidado al hablar de tetas y pezones. Yo, como mero teórico del asunto, me declaro partidario. Una vez le preguntaron a un famoso que qué opinaba de la muerte. Y contestó: no soy partidario. O igual era un filósofo. La tarde se muere y y no soy partidario. Evito hacer balance mental de lo vivido. Mejor salgo al balcón con la madrugada asomando. Y me como una manzana mirando las estrellas. Creo que hasta el domingo seguiré propiciando las celebraciones. Le doy vueltas a cómo terminar un relato erótico del que ya tengo cinco folios.

Jueves. Salgo sin paraguas y en un gesto de audacia me acuerdo de una tienda muy cerca del portal donde los venden. Dos euros y medio. Negro, pequeñito, muy portable. El problema es que hoy ya no llueve. Llovió, y mucho, ayer y anteayer. Me calé. Pero hoy el cielo ha abierto. Pero ahí voy yo con el paraguas, como si viviera en Bilbao o como si fuera un hombre precavido. Eso lo pierdes tú en tres días, me dice Amaya cuando se lo enseño. Tres días. Je. Uno he tardado en perderlo. Yo creo que me lo dejé en una cafetería pero pudiera ser que estuviera en la redacción.

Viernes. No sé si leer a Simone Weil o comerme una torrija. «La atención absolutamente pura y sin mezcla es oración», dijo Weil. Yo creo que hoy en día se reza poco. Atención.