En estos días me ha dado por pensar sobre el concepto «tiempo». Quizá porque voy cumpliendo años y cada vez pasan más rápido los días y siento que yo no me he movido del sitio, pero que todo me deja atrás, y aunque soy consciente que parte de este desasosiego temporal que me embarga es debido a la presión social, a lo que se espera de mí , no puedo evitar sentirme vacía e inútil.

Tengo, como es ya sabido, treinta años. Según los estándares sociales debería tener un trabajo estable, una casa y puede que un par de chiquillos. En lugar de eso tengo unos estudios de Filosofía, un grado medio de Piano, un par de libros de poesía, estos artículos de cada domingo, un trabajo de profesora interina, unas oposiciones que me quitan el sueño, y no he salido de casa de mis padres.

Supongo que mi sensación de estar sumida en una atemporalidad sin fin es producida por haber hecho desde los tres años lo mismo, estudiar. Nunca he dejado de estudiar ni de mancharme las manos de bolígrafo azul, ni de subrayar apuntes, memorizar fechas e interrelacionar conceptos.

Habría que decir también, en honor a la justicia, que durante mi adolescencia perdí un poco de vista el horizonte y debido a ello me incorporé un poco más tarde al mundo universitario. Se podría decir que he hecho siempre las cosas como me ha dado la gana y hasta ahora estaba contenta con los resultados. No era entonces consciente de que aunque sepas que la presión social existe, que los demás nos marcan expectativas y roles casi imposibles de seguir, esa presión termina por afectarte y terminas preguntándote si no eres una anomalía del sistema, si no supiste seguir las fechas que marcaban el camino correcto.

Voy ahora a descargarme un poco de la responsabilidad de este anquilosamiento temporal y repartirla, aunque sea solo un poco, con Nietzsche.

Friedrich Nietzsche es uno de los filósofos más importantes de la historia de la Filosofía puesto que se encuentra dentro de los llamados filósofos de la sospecha, es decir, es un autor que se lo cuestionaba todo, empezando por los cimientos ya establecidos en la sociedad occidental. Creía que el tiempo no era una línea como siempre se había pensado, sino que, por el contrario, el tiempo era un círculo perfecto, sin inicio ni fin, en el que todo está pasando a la vez siempre.

Esta forma de ver el tiempo influye a los científicos de la época y marca un antes y un después en el paradigma social.

Por eso, en estas reflexiones temporales que me han traído los treinta he llegado a la conclusión de que el círculo de tiempo que me rodea es tan irregular como yo y que me ha llevado a sitios en los que hay más problemas que soluciones y todavía está cerrándose. Pero, como siempre me dice mi padre, «María, las cosas no son como empiezan sino como terminan» y «tiempo al tiempo».