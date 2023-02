«El justo florecerá como la palmera; crecerá como el cedro en el Líbano». Estas bellísimas palabras del Libro de los Salmos, que solamente empleo cuando muere alguien muy querido, definen a la perfección la personalidad, el carácter y la humanidad del último de los amigos, que poco a poco me van abandonando, dejando un reguero de soledad en el móvil, el álbum de recuerdos del mundo actual y especialmente en el alma desolada y perpleja. El álbum queda abandonado sobre algún mueble y el alma continúa su camino hacia los espacios insondables. Ildefonso Fernández-Baca, al que llamaba siempre Alfonso, como otro de los que me abandonaron, Alfonso Peralta. Cada vez me quedan menos amigos con los que hablar de cosas, como la cultura, la humanidad, la dignidad, la decencia, nuestra ciudad, nuestro mundo, nuestras creencias que solo interesan a algunos frikis como nosotros. No escribo estas palabras a petición de nadie y, por tanto, son tan sinceras, como solo la libertad de actuación confiere a nuestros actos. Son palabras que, mientras las escribo, siento que un nudo atenaza mi garganta y alguna lágrima pugna por escaparse. La muerte es siempre injusta y, en este caso, de una infinita crueldad.

Ildefonso era inteligente, que no es lo mismo que un listo, bueno, en el mejor sentido de la palabra, trabajador esforzado, de corazón honrado, culto sin pedantería, paciente casi como Job, caritativo, que implica hacer las cosas por amor y no por interés, tranquilo hasta extremos de aparente imperturbabilidad y sus ojos claros y limpios reflejaban siempre el amor a la vida y a los ojos de los demás, a cuya curación dedicó todas sus fuerzas, su profesionalidad, su ciencia y su infinita y bondadosa paciencia. Su hablar quedo y sus gestos controlados eran los propios de una persona que trata constantemente con los ojos, las únicas ventanas que tenemos en nuestra existencia para contemplar la infrecuente belleza y la cotidiana dureza de lo que es la vida, lo único que tenemos, cuyo final, la muerte, es la única certeza que tenemos. Ildefonso vivió una vida intensa, entregada, generosa, en la tradición de su familia, uno de los símbolos de la mejor Málaga, la que no podemos permitir que vaya desapareciendo poco a poco, como sus mejores representantes van desvaneciéndose en el recuerdo. Se lo debemos. Y una vida especialmente centrada en su cofradía de Estudiantes, de la que fue hermano mayor y a la que amaba profundamente, como amaba la Semana Santa entera, aunque con su exquisita elegancia, no tuviera reparos a la hora de decir lo que no le gustaba, no entendía, o no le parecía adecuado, siempre con sus formas caballerescas. Investigaba y estudiaba su historia en un intento de reconocer la labor de personas olvidadas. Ejemplar en todos sus actos, justo, jugando siempre limpiamente. Hay un momento especialmente duro y entrañable en nuestra intensa amistad, cuyo recuerdo raya mi vista. Hablar sobre los ojos, siempre me produce una íntima reacción de visión nublada. Interrumpo la narración, descanso y continúo. Cuando mi madre ya era una ancianita los síntomas de la maldita mácula se presentaron en sus ojos a la vez. Ildefonso me pidió que yo la acompañara para comunicarle la terrible noticia. Me parece estar viéndolo sentado frente a mi madre, con su bata blanca y sosteniendo las manos maternales entre las suyas. Con su voz pausada y profundamente humana, que hacía soportable hasta los peores tragos, producto seguramente de su sólida fe en Dios, le dijo: «Margarita, desgraciadamente tengo que comunicarte que tienes mácula en ambos ojos». Mi madre le preguntó: «Voy a quedarme ciega?» Y él contestó: «No totalmente, te quedará un 15% de visión», mientras que enjugaba las lágrimas de mi madre. Nunca olvidaré aquel momento que vivimos juntos tres personas indefensas ante el implacable destino, pero unidas por los lazos indestructibles de sentirse unidos por el hecho tan escaso hoy de la compasión, que quiere decir sentir juntos, sufrir juntos. Siento una intensa compasión con Manuela, con Román, con Rocío, con toda la familia Fernández-Baca, sufro con vosotros. Y en cuanto a ti, querido Ildefonso, vuela aladamente alto y contempla desde arriba el mar y la luz de Málaga, nuestra amada ciudad, entre los cielos anaranjados de los atardeceres de verano. Gracias por tu amistad y especialmente por ser como eras.