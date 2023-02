La vida es lo que nos pasa mientras Tamames se decide. El veterano economista y escritor se reunirá con Santiago Abascal hoy miércoles para dar una respuesta definitiva. No a las grandes preguntas de la humanidad. Sí a si va a ser candidato de Vox en la moción de censura que el partido derechón quiere presentarle a Sánchez. Ya el presidente del Gobierno se choteó el otro día de Abascal en el Congreso, diciéndole que se le va a echar la Semana Santa encima. Pero al tercer día resucitó la intención de presentarla. Entretanto, Tamames da entrevistas y recibe gente, sale en televisión y vive una séptima juventud en el candelero y las tertulias, los debates y la prensa. Si Tamames dice que no tal vez se lo ofrezcan a Revilla o a Raphael. Alguien debería informar a Abascal de que Ramón y Cajal y Pío Baroja ya fallecieron. Se trata de poner en un aprieto a Sánchez, si bien es Tamames el que está poniendo en ridículo a Abascal. Tamames está mirando papeles mientras ordena que lo maquillen para ir a los platós y tal vez su editor esté pensando en reeditar alguna de sus obras. Ya escribimos el otro día sobre Tamames, con lo cual no es descartable que el personaje se esté convirtiendo en un género, luego de haber sido comunista, centrista y finalmente tamamista.

Me voy a hacer un Tamames, dicen ya los autores que quieren promocionar un libro o los políticos que desean volver al estrellato. Tamames tiene llena la cabeza de matices, por eso el político profesional no entiende como no es capaz de expeler un pronto «sí» o un «no». Sin descartarse que los mande a todos a hacer puñetas, aunque un hombre versado tendrá un repertorio de venablos e invectivas más atinado y fino. No olvidemos la posibilidad de que ante una visita de dirigentes de Vox, la cosa termine con Tamames gritando eso de «joder qué tropa», que fue lo que profirió el conde de Romanones cuando perdió por goleada una votación en cuya víspera casi todos los diputados le habían prometido apoyo. Esos usos no han cambiado tanto.