Me acaba de llegar una felicitación de Navidad. Por no hacerle un feo al que la envía voy a esperar a junio para contestarle. Hay que ponerse siempre en el lugar (y el tiempo) de los demás. Aunque claro, a lo mejor la culpa ha sido de Correos o de una empresa de mensajería, que ahora son multitud. Antes se le echaba la culpa siempre a Correos: me cago en Correos, hay que ver que mal está Correos, Correos esto y Correo lo otro. Y eso aliviaba mucho. Que tenías la tensión un poco alta, pues hala, a bramar contra Correos y así te quedabas la mar de aliviado, que tu novia se quejaba de que no le habías mandado nada (y no se lo habías mandado), pues hala también a echar la culpa a Correos. Pero ahora Correos funciona muy bien y hay multitud de empresas que se dedican igualmente a una actividad que se ha convertido en esencial y en una gran fuente de empleo: llevarle a la gente cosas a su casa. Un libro, una lámpara, una pizza, tres cartapacios, herraduras, pimienta, los resultados de unos análisis, un vestido o una felicitación. La mía no sé por qué medio ha sido enviada, dado que me la ha traído un bedel desnuda de sobre, que yo no sé quién habrá abierto el sobre. Qué manía. La gente es que ve un sobre y va y lo abre. Pero ve una ventana y no se tira. Pero bueno, también es verdad que la gente ve un sillón y se sienta y yo veo un sillón y pienso que ya tengo tema para el artículo del día.

La felicitación es cálida. O sea, no es que el tarjetón queme, quiero decir que el mensaje no es frío y en serie. Tras la frase impresa hay unas líneas a bolígrafo en las que se me desea lo mejor para el año que viene. Un año del que ya llevamos casi cincuenta días, dicho sea de paso. A lo mejor ese deseo me ha protegido sin yo saberlo. De hecho, me encuentro bien y en este mes y pico me han pasado cosas interesantes pudiendo haber sido lo contrario.

El tarjetón de felicitación que me ha llegado cuando ya febrero se va viendo vencido se me ha convertido en un viajero del tiempo, en un objeto fuera de parámetro, en una ucronía. Es como encontrar en el bolsillo de una vieja americana una entrada para un concierto en el que fuimos felices. O no. A lo mejor no es como eso pero ya me entienden ustedes: ha logrado transportarme. De pronto veo anuncios de perfume y el árbol de Navidad en el salón. Y me veo abriendo un regalo, domesticando la melancolía, recibiendo whatsapp de amigotes que me tientan para echar la tarde a gintonazos. Y me veo con un jersey de renos. Pero no. No es Navidad ni Correos funciona mal. Me da por ponerme las gafas para ver la línea final del mensaje y al fin lo veo todo claro. Un abrazo, Antonio. Eso pone.